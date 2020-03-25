Домашняя работа: часть офисов в Приамурье перешла на удаленку

Коронавирус начал отправлять российские фирмы и организации на удаленку. И хотя официального распоряжения об этом от властей не поступало, некоторые предприятия максимально освободили офисные помещения. Амур.инфо удалось выяснить, как организовали работу на дому крупные организации.

В Благовещенском отделении ПАО «Сбербанк» на удаленные формы работы переходит часть сотрудников. Сейчас офис покинули более 30 человек, но эта цифра не окончательная. В банке постепенно настраивают возможность удаленного доступа, и число работников на самоизоляции будет увеличиваться.

«Сейчас изучаем, кто может перейти на удаленку, а кто нет, с соблюдением всех требований кибербезопасности, – пояснили в отделении ПАО "Сбербанк". – Сотрудников обеспечивают рабочим компьютером, настраивают доступ к банковским программам и так далее. Трудовые условия у таких сотрудников полностью сохранились без потери зарплаты. У нас есть возможность контролировать как рабочее время, так и качество работы».

Офисы Сбербанка по Амурской области сейчас работают в штатном режиме. Все, кому требуется посетить отделения, могут это сделать в любые рабочие часы. Но и здесь готовы к неблагоприятному развитию событий.

«Если будет необходимость, чтобы сотрудники менялись, у нас есть подменный фонд, – рассказали в отделении банка. – Закрытие офисов пока не предусматриваем. Но усиливаем превентивные меры. Сокращены временные интервалы между обработками офисов, используются антисептики. Если ситуация сложится таким образом, что будет нужно временно закрыть офис для проведения дезинфекционных мероприятий, мы готовы задействовать дополнительные мощности во всех каналах банка: цифровые, удаленные сервисы, передвижные офисы и так далее».

Спрос на наличные деньги, что распространено во время панических настроений, не увеличился. В Сбербанке отмечают, что клиентопоток сохраняется в прежнем объеме. В финансовой организации заметили обратную тенденцию – увеличился объем безналичных платежей.

«Резкого отказа от наличных денег мы не наблюдаем, но все чаще клиенты предпочитают удаленные каналы обслуживания, – уточнили в банке. – Полностью переходить на безналичку мы не планируем, потому что необходимо соответствующее техническое обеспечение, переоборудование офисов. Один офис в Благовещенске работал в качестве пилотного проекта, он так и назывался "безналичный офис". Но все отделения мы не можем перевести сразу на безнал».

Дальневосточное подразделение компании МТС частично переводит свою работу на удаленный формат. Отказаться от работы в офисах решило Приморское отделение. В других субъектах Дальневосточного округа пока рабочий режим не изменился. На удаленку переходят только те, кто вынужден находится на временном карантине. Это касается сотрудников, приехавших из заграничного отпуска. В Хабаровске так работают 4 человека, в Благовещенске на самоизоляции никого нет.

«Магазины, салоны и офисы работают в обычном режиме, – сообщили в пресс-службе МТС регионов Дальнего Востока. – На местах проводят профилактические мероприятия. Помимо рекомендаций Роспотребнадзора и правительства, у нас действует внутреннее распоряжение руководства по противодействию коронавирусу. В соответствии с новыми правилами, каждое утро у сотрудников замеряют температуру, протираются дверные ручки, перила. Но в Благовещенске пока на удаленку не уходим».

Централизовано переводит сотрудников на удаленную работу Почта России. Задачу рассредоточить офисных сотрудников в городах-очагах распространения вируса поставили 18 марта. Сейчас в удаленном режиме работают 54 % сотрудников московского офиса и «Почтатеха». Офис в Санкт-Петербурге переведен на удаленный формат работы на 50 %. Те сотрудники, которые остаются в офисах, размещаются на большом расстоянии друг от друга. Сейчас компания занимается обеспечением удаленного присутствия сотрудников в других регионах.

В Амурской области на удаленку уже перешло 15 % сотрудников почтового управления, не участвующих в непосредственном производственном процессе.

«Дома работникам настроили удаленный доступ к рабочей почте и необходимым программам, – сообщили в пресс-службе областного управления. – В условиях самоизоляции сотрудники занимаются обработкой и сбором информации, аналитикой, обеспечивают работу горячей линии. Всех, кого требовалось, предприятие обеспечило необходимой техникой».

Что касается непосредственной работы с клиентами, Почта предлагает максимально оцифровать привычный набор услуг. Оформить отправку посылки или письма теперь можно онлайн с помощью приложения. Извещения больше не надо заполнять в бумажном виде, а отправить заказное письмо в государственные инстанции можно в один клик. Все курьеры проходят инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери».

Тем временем компания HeadHunter отмечает, что на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса перешли почти 80 % работающих граждан России.

Примерно треть из тех, кто работает на дому, отмечают, что недовольны сложившимися обстоятельствами: 44 % респондентов сообщили об отсутствии у них в квартире необходимой мебели, еще 31 % опрошенных пожаловались на неподходящую для работы технику, а 23 % посетовали на низкую скорость интернета, сообщает REGNUM.