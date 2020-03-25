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сегодня, 11:40 1

Жители Приморья из-за нехватки масок раскупают противогазы

Жители Приморья из-за нехватки масок раскупают противогазы
Фото: primamedia.ru

Жители Приморского края массово скупают противогазы, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции, так как медицинских масок в крае, как и в Амурской области, до сих пор нет в наличии. Один из продавцов рассказал, что за один месяц выполнил годовой план и продал около тысячи противогазов.

«Я занимаюсь более двух лет этим делом, и обычно рост не такой большой на этот товар. Обычно противогаз покупают люди специфических профессий – это слесари или строители, которые работают с пылью. Также их приобретают, когда дома тараканов нужно потравить», – пояснил один из продавцов Андрей.

Он отметил, что в 2020 году получилось две волны на спрос противогаза. Первая была в январе, когда обострились отношения между Ираном и США. «Тогда людям предсказывали третью мировую войну, поэтому люди и начали скупать, говорили, что всегда пригодится. На самом деле, покупатели стараются не афишировать истинную цель покупки. В ход идут различные отмазки, например, говорят, что ребенок попросил», – говорит продавец противогазов.

Вторая волна больших продаж пришлась на март. По словам Андрея, именно после вспышки коронавирусной инфекции люди массово стали скупать по 10, 20, а порой и по 100 противогазов, сообщает ИА PrimaMedia.

«На фоне коронавируса первыми противогазы стали скупать руководители туристических групп, которые едут в Китай. Они покупали несколько десятков штук, чтобы передать китайцам, они очень просили привезти им медицинские маски, а наши люди им предложили сразу противогазы, но противогазы не прошли таможенный контроль. Сейчас последние дни спрос увеличился в разы, некоторые у меня уже купили 100 штук за один раз. Как правило, это для всей компании. Некоторые скупают по 10 или 20 противогазов, говорят, что подарят друзьям и знакомым. По большей части люди скрывают причину покупки. Я уже продал около тысячи противогазов, обычно я столько продаю за год, а тут за один месяц раскупили», – рассказывает предприниматель.

Один комплект советского противогаза стоит 250 рублей, а вот более современные, которые были сделаны в этом году, продают от 1 500 до 3 500 рублей. Андрей отметил, что, несмотря на такой большой спрос, товара еще достаточно, да и цены он не видит смысла поднимать, так как много конкурентов.

В Приморском крае официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие — жители Владивостока и Артема. Один из них находился в Мексике, а другой прибыл из тура по Европе. Более 30 человек в Приморье контактировали с заболевшими.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    А доходы бюджета то как растут от всей этой истерии...

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