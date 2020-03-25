Из-за коронавируса некоторые амурские вахтовики задержатся на работе на три месяца

Амурские вахтовики на правах анонимности рассказали корреспонденту Амур.инфо, что вынуждены задержаться на работе из-за мер по профилактике распространения коронавируса. Амурчане обычно ездили на вахту по графику «месяц через месяц», а теперь рабочий сезон будет длиться три месяца.

Сотрудники «Транснефти» в Амурской области сообщили, что должны были вернуться домой 11 апреля, но возвратятся только 6 июня. На работе они проведут нынешнюю вахту, затем еще месяц вахты, который по старому расписанию должны были отдыхать дома, а следом — еще месяц вахты по графику.

Вахтовики, которые должны были их сменить, проведут три месяца дома и приедут на место работы только летом.

По словам собеседников информагентства, такой рабочий график компания установила во всех регионах страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Редакция информагентства отправила официальный запрос в головной офис ПАО «Транснефти» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не поступил.

По информации Амур.инфо, не во всех компаниях с вахтовой системой введены подобные меры. Например, в «Якутугле» амурчане работают по-прежнему — в режиме «месяц через месяц».