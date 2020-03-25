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сегодня, 11:34 1

Свободненцев озадачили дети, проникшие на стройку (фото)

Свободненцев озадачили дети, проникшие на стройку (фото)
Фото: instagram.com/svbnews

Жители Свободного обратили внимание на то, что на территорию одной из строек проникли дети. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

«На стройке по улице Октябрьской дети спокойно разгуливают. Ни забор и ни охрана им не помешали. А если что-то случится? Кто будет потом нести ответственность?» – сообщает инстаграм-паблик svbnews.

На опубликованных снимках видны, предположительно, дети, которые забрались на железобетонные плиты, уложенные друг на друга. Территория действительно огорожена забором.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать информацию паблика пресс-службу администрации Свободного. Интернет-пользователи, между тем, призвали «не лишать детей детства». «Дети должны учиться владеть своим телом и оценивать риск. Такие места хорошо подходят для этого», – полагает один из пользователей.

Один из комментаторов сообщил, что дети на этой стройке были замечены неоднократно.

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#дети #Свободный #строительство

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Ой, пряшля бяда откуда не ждали. Дитятки на стройке бегаютъ. Айя-яй.

    Поймать, наказать, родителей в соцзащиту на растерзание (ха - а они не заботают с населением из за боязни вируса, вот клоуны).

    А как вспомню, то децтво, когда в мирахе благовской жил и всё только застраивалось - вообще вокруг болота и стройки были - играй как хочешь - и ведь ничё, выжили как та.

    А щас каждая ТП Яжмамка с фотиком бегает и в инстаграмчике выкладывает свои негодовалки.

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