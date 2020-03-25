Паника была на прошлой неделе: торговые сети о продовольствии и дезинфекции (видео)

Несмотря на всемирную панику на продукты и туалетную бумагу, благовещенские торговые сети работают в прежнем режиме. Продавцы отмечают повышенный спрос на некоторые товары, но не до такой степени, чтобы прилавки оставались пусты. В некоторых магазинах имеется запас продовольствия, а поставщики работают без задержек.

«Популярными стали антибактериальное мыло, туалетная бумага, рис, гречка, соль, сода, масло подсолнечное, макароны, крупы, консервы, чистящие средства», – отмечает управляющая магазином одной из торговых сетей Благовещенска Юлия Чергенец.

В ее торговой точке персонал заметил некоторую панику среди покупателей лишь на прошлой неделе. Сейчас магазин работает в обычном режиме, дефицита товара и давки на кассах нет. Если какую-то марку продуктов и разбирают, на полках есть другие. В магазине представлен большой ассортимент.

«Люди были обеспокоены, что закончится то, что обычно подается к столу. Но мы успокаивали наших покупателей, разговаривали с ними, чтобы они не пугались: дефицита не будет. Единственное, может быть, закончатся определенные марки. На сегодняшний день в нашем магазине около 8 видов крупы гречневой. Если закончится один вид, будет другой. Совсем товар не исчезнет», – прокомментировала специалист.

Однако в магазине отсутствуют антисептики. Переговоры с поставщиками об их поставке ведутся.

В магазине другой торговой сети Благовещенска заверили, что у них дефицита товара тоже не должно возникнуть. Если подведут поставщики, у предпринимателя имеется запас продукции на несколько дней.

Кроме того, в магазинах Благовещенска стараются соблюдать санитарно-гигиенические требования. Проводят дезинфекцию помещений: обрабатывают прилавки, полы, рабочие места кассиров, тележки.

«Каждое утро мы разводим дезинфицирующий раствор. Приблизительно 40-50 литров уходит на день. Прежде всего, идет обработка рабочего места. Плюс технический персонал обрабатывает поручни, ручки тележек. Уборка проходит через полтора-два часа ежедневно. Продавцы работают в масках и перчатках», – рассказала товаровед Светлана Коршунова.

Работу торговых сетей, безопасность сотрудников в условиях нынешней эпидобстановки контролирует Роспотребнадзор и министерство экономического развития и внешних связей Приамурья.

«Мы передали торговым сетям рекомендации Минпромторга России. В случае выявления повышенной температуры у продавцов рекомендовано отправлять их на больничный. Вызывать на дом врача, чтобы никого не заражать и все приходили на работу здоровыми. Организациям были даны рекомендации не допускать скопления людей. Там, где это случается, необходимо озвучивать информацию о том, что расстояние между посетителями должно быть метр и более. С учетом того, что у нас покупатели ходят с тележками, это расстояние выдерживается», – прокомментировала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

На пресс-конференции в областном правительстве заместитель председателя правительства Юлия Рябинина отметила, что дефицита товара в магазинах Приамурья нет.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке региона. По его результатам, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках области стабильная. Запасы сырья на предприятиях переработки составляют от 45 до 90 дней.