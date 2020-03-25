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сегодня, 11:07 2

В России хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

В России хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Фото: eaomedia.ru/

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников предложили серьезно ужесточить наказание за нарушение карантина. Предлагается увеличить максимальный штраф до двух миллионов рублей, а максимальное наказание в виде лишения свободы — до семи лет.

Сейчас максимальное наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил составляет пять лет лишения свободы, максимальный штраф — 80 тысяч рублей. Статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК РФ) предполагает лишение свободы только в случае, если нарушение карантина привело к заражению и смерти другого человека.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 марта дал поручения профильным министерствам в двухдневный срок подготовить предложения, направленные на ужесточение ответственности за нарушение карантина, пишет «Медуза».

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Это конечно правильно,жить всем хочется.Карантин надо соблюдать,на то он и карантин.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Решение хорошее! Заразился или под подозрением - будь добр сиди дома! Нет - за решетку!

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