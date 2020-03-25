Россиян предложили освободить от платежей за коммунальные услуги на время карантина

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Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. Такое предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации. (…) Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации», – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению парламентарий, такая мера действовала бы до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

В России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер, которые касаются авиасообщения с другими странами и въезда иностранцев. Кроме того, в ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.