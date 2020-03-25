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сегодня, 11:10 9

Россиян предложили освободить от платежей за коммунальные услуги на время карантина

Россиян предложили освободить от платежей за коммунальные услуги на время карантина
Фото: Амур.инфо

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. Такое предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации. (…) Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации», – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению парламентарий, такая мера действовала бы до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

В России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер, которые касаются авиасообщения с другими странами и въезда иностранцев. Кроме того, в ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

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#ЖКХ #коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Удавятся.....

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    не освобоятт даже если вся страна будет болеть

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ПопулизЬм.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Это только в Москве могут,там кто на карантине по 4000 рублей Собянин сказал даст,и плату за ЖКХ может отменить,остальные регионы,не в счет.Комиссию банкам при оплате по квитанциям за ЖКХ не могут отменить,а тут оплату,это полное разорение.

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    еще и повысят

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    В регионах, может и сделают, но с подпунктами: чей доход не превышает прожиточного минимума, от 2х детей, и прочее. А по новостям разнесут как благодать небесную!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Думаю, что при схожих условиях введут "безусловный базовый доход". Концепция такого дохода предложена в 16 веке Томасом Мором. Позже прорабатывалась видными экономистами. В настоящее время поддерживается очень влиятельными людьми, вплоть до генерального секретаря ООН.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    В регионах, может и сделают, но с подпунктами: чей доход не превышает прожиточного минимума, от 2х детей, и прочее. А по новостям разнесут как благодать небесную!



    Да, как с пособием на детей от 3 до 7 лет - у кого доход не превышает минимум не положено. А бедная мамка безработная хлещется с больным ребенком, инвалидность " не положена", папаша сбежал, не разводится и не проживает вместе с семьей, жилья нет, у родни живут, ипотечная квартира в другом городе - нечем платить, мать потеряла работу и не может устроиться. Даже алиментов нет, папаша копейки дает сам, сколько считает нужным с военной пенсии. Работает без оформления, по месту проживания не регистрируется, по месту регистрации не живет...

    Все, круг замкнулся, что хочешь то и делай.

  • OT

    OT
    13 минут назад

    ВиталийНДумаю, что при схожих условиях введут "безусловный базовый доход". Концепция такого дохода предложена в 16 веке Томасом Мором. Позже прорабатывалась видными экономистами. В настоящее время поддерживается очень влиятельными людьми, вплоть до генерального секретаря ООН.


    Базовый доход уместен только для безупречно работающей капиталистической системы. Это речь об идеале. Идеалного ничего быть не может. А к нашей воровской или коррупционной системе это совсем ни к месту.

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