Случаев заражения коронавирусной инфекцией на строительстве Амурского ГПЗ не зарегистрировано

На строительной площадке Амурского ГПЗ, крупнейшего в России завода по переработке газа, организованы масштабные мероприятия по профилактике заболевания коронавирусом. Создан штаб по профилактике и противодействию распространению вирусной инфекции.

Члены штаба разработали детальный план по мерам организации и улучшению санитарно-эпидемической ситуации на территории вахтовых городков, а также на строительной площадке ГПЗ. В частности, подготовлены так называемые обсерваторы – стерильные помещения, которые могут понадобиться при выявлении заболевших коронавирусной инфекцией, а также для изоляции контактных. Совместно с администрацией Свободного разработан план по совместному реагированию на случай госпитализации инфицированных работников Амурского ГПЗ.

Систематически проводится полная дезинфекционная обработка всех мест общего пользования. Это столовые, переговорные комнаты, места проживания и отдыха. Во всех вахтовых городках установлены ионизирующие излучатели по очистке воздуха. Проводится трехразовая обработка дезинфицирующими растворами всех поверхностей. На территории завода организованы профилактические мероприятия в части информирования всех сотрудников о мерах профилактики.

Также обеззараживаются все транспортные средства, которые доставляют работников из поселков на завод и обратно. В местах общего пользования используется только одноразовая посуда. Организован термометрический барьер. Контроль температуры у каждого сотрудника проводится ежедневно. Это касается как работников ООО «Газпром переработка Благовещенск», так и генерального подрядчика, и всех субподрядных организаций. Штаб раз в два-три дня отслеживает ситуацию и оперативно прорабатывает мероприятия необходимые для профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Мы ведем круглосуточный термометрический мониторинг по прибывшим из неблагополучных регионов России или стран, где есть коронавирусная инфекция. На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории строительства Амурского ГПЗ, а также в компаниях, которые участвуют в реализации этого проекта», – рассказал заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

Несмотря на масштабные мероприятия по профилактике заболевания коронавирусом, работы на стройплощадке не останавливаются. ​К настоящему моменту на трех из шести технологических линий установлено основное оборудование, включая колонны газоразделения. Завершается монтаж оборудования первого пускового комплекса – двух технологических линий по переработке природного газа, каждая по 7 миллиардов кубометров в год, а также установки сжижения гелия мощностью 20 миллионов кубических метров газа в год. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.

С началом навигации по Амуру и Зее к временному причалу Амурского ГПЗ придут новые партии с крупногабаритным оборудованием, строительные работы развернутся на всех шести технологических линиях в полном масштабе. Уже сейчас активно идет возведение объектов общезаводского хозяйства: товарно-сырьевой базы, канализационных и очистных сооружений, административных зданий. Полным ходом ведется подготовка к пусконаладочным работам на первом пусковом комплексе.

«На сегодняшний день уже идут работы по всем шести фазам. По первой фазе мы движемся к достижению механической готовности. Также начались работы по предпусконаладочным работам, а также индивидуальные испытания электротехнического оборудования, – уточнила заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Екатерина Дмитриева. – По второй и третьей фазам идут бетонные работы, возведение металлоконструкций, также частично смонтировано оборудование. По четвертой и пятой фазе проводятся свайные работы».

Амурский ГПЗ является одним из ключевых объектов Восточной газовой программы Газпрома. Проектная мощность – 42 миллиарда кубометров газа в год. Из сырьевого газа здесь будут извлекать ценные компоненты – этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Очищенный метан отправится в КНР, а извлеченные фракции пойдут на производство высокомаржинальных продуктов на территории России.