Благовещенка отказалась от бассейна из-за коронавируса и столкнулась с проблемой

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала о проблеме, связанной с бассейном «Студенческий» Амурского госуниверситета, где тренируется ее сын. Из-за коронавируса они решили пока воздержаться от посещений. Однако в этом случае сгорят заплаченные деньги, заявила собеседница.

«Сейчас коронавирус, и детей от школы отстранили до 12 апреля, – объяснила она. – Дети в школу не ходят, и в школе сказали: не посещать большие мероприятия. Мы ходим тренироваться в бассейн АмГУ, "Студенческий". В марте я ребенка водить не буду, но за март у нас заплачено. Я позвонила в бассейн и спросила, переведут ли эти деньги на апрель. Ответили, что нет».

Ребенок не будет посещать три оставшиеся в марте занятия, плюс – три занятия в апреле. По словам горожанки, стоимость одного занятия – 300 рублей.

Агентство направило в адрес «Студенческого» запрос для получения комментария. Позже ситуацию прокомментировали по телефону. По словам директора физкультурно- оздоровительного комплекса АмГУ Виталия Быкова, произошло недопонимание: амурчанке не отказывали в переводе денег на апрель – это будет сделано. Собеседник уточнил, что такие вопросы решаются в индивидуальном порядке, с клиентами работают в рамках заключенных договоров.