У певца Льва Лещенко подозревают коронавирус, его госпитализировали

Популярного исполнителя Льва Лещенко и его жену Ирину положили в инфекционную больницу в Коммунарке. У супругов заподозрили коронавирус. Директор певца Олег Дмитриев подтвердил госпитализацию артиста.

На днях пара вызвала частную скорую помощь. Врачи диагностировали у супругов двустороннее воспаление легких. Позже предварительно подтвердился коронавирус, сообщил источник «Комсомольской правды». Теперь все окружение артиста должно пройти проверку на коронавирус. И возможно, что список звездных больных пополнится. При этом Лещенко попадает в группу риска – мэтру 78 лет, а его супруге – 66.

Директор Лещенко Олег Дмитриев подтвердил, госпитализацию артиста. При обращении в больницу у исполнителя подозревали воспаление легких. В больницу он с женой приехал после почти двух недель самоизоляции. Лев Валерьянович с супругой и своей командой вернулись 11 марта домой после гастролей в Канаде и США. «Все дело в том, что перелёт у Льва Валерьяновича был прямой до Москвы. Но по причине погодных условий была вынужденная пересадка – остановка в аэропорту в Марселе. И тогда начались первые лёгкие проявления ОРВИ. Может быть тогда и подхватили инфекцию?» – предполагает друг семьи.

Пока певец и его жена находятся в больнице, на его странице в Инстаграме поклонники пишут слова поддержки. «Любимый артист, скорее выздоравливайте и больше никогда не болейте!» – чаще всего желают Льву Валериановичу.

Фото: Инстаграм