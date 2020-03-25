Самая большая среднемесячная начисленная зарплата в Приамурье достигает почти 79 тысяч

Амурстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате предприятий и организаций области в январе 2020 года. Исходя из них, в первый месяц 2020 года в среднем работникам, включая субъекты малого предпринимательства, начислили 48 298,1 рубля. Это больше, чем в январе 2019 года на 8,4 %. Есть в области и такие отрасли, где платят гораздо больше.

По информации официального органа статистики, определенное влияние на величину заработной платы оказало привлечение работников организаций других регионов страны, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов на территории Амурской области.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года показала рост и составила 103,6 %, с декабрем 2019 года – 77 %. Такое снижение объясняется тем, что в декабре, к примеру, выплачиваются годовые премии.

Отмечается, что уровень зарплаты зависит от сферы деятельности, уровня квалификации работников и территориального положения предприятия. Наиболее высокая заработная плата работников предприятий и организаций Амурской области в январе 2020 года в 3,3 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

При этом больше всего в области получают сотрудники организаций, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 78 865,5 рубля (на 63,3 % выше среднеобластного уровня); добычу полезных ископаемых – 69 129,8 рубля (на 43,1 % выше); деятельность в области транспортировки и хранения – 64 945,5 рубля (на 34,5%); обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 55 095,3 рубля (на 14,1%).

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 24 216,3 рубля (в 2 раза ниже среднеобластного уровня); занятых оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов – 26 448,4 рубля (в 1,8 раза ниже); гостиниц и предприятий общественного питания – 28 351,2 рубля (в 1,7 раза ниже); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 29 002,6 рубля (в 1,7 раза ниже).