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сегодня, 10:45 7

Самая большая среднемесячная начисленная зарплата в Приамурье достигает почти 79 тысяч

Самая большая среднемесячная начисленная зарплата в Приамурье достигает почти 79 тысяч
Фото: pixabay.com

Амурстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате предприятий и организаций области в январе 2020 года. Исходя из них, в первый месяц 2020 года в среднем работникам, включая субъекты малого предпринимательства, начислили 48 298,1 рубля. Это больше, чем в январе 2019 года на 8,4 %. Есть в области и такие отрасли, где платят гораздо больше.

По информации официального органа статистики, определенное влияние на величину заработной платы оказало привлечение работников организаций других регионов страны, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов на территории Амурской области.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года показала рост и составила 103,6 %, с декабрем 2019 года – 77 %. Такое снижение объясняется тем, что в декабре, к примеру, выплачиваются годовые премии.

Отмечается, что уровень зарплаты зависит от сферы деятельности, уровня квалификации работников и территориального положения предприятия. Наиболее высокая заработная плата работников предприятий и организаций Амурской области в январе 2020 года в 3,3 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

При этом больше всего в области получают сотрудники организаций, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 78 865,5 рубля (на 63,3 % выше среднеобластного уровня); добычу полезных ископаемых – 69 129,8 рубля (на 43,1 % выше); деятельность в области транспортировки и хранения – 64 945,5 рубля (на 34,5%); обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 55 095,3 рубля (на 14,1%).

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 24 216,3 рубля (в 2 раза ниже среднеобластного уровня); занятых оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов – 26 448,4 рубля (в 1,8 раза ниже); гостиниц и предприятий общественного питания – 28 351,2 рубля (в 1,7 раза ниже); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 29 002,6 рубля (в 1,7 раза ниже).

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    На такие зарплаты ,как пишут можно жить одному человеку,и пенсионерам на дожития хватит,так что всё хорошо.

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    скажите про это учителям

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    У некоторых руководителей з/п достигает 300 тыс. руб., а у большинства "среднего класса" она, как и водится 17.000.....

  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    Блевотина ваши исследования, уважаемый амурстат...

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Алиса65

    У некоторых руководителей з/п достигает 300 тыс. руб., а у большинства "среднего класса" она, как и водится 17.000.....



    Приведите пруфы, что у большинства з\п 17тыс.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Статистика не учитывает серую з\п. Есть много организаций торговли, где оф. 15-30тыс. По факту 40-60+.

  • DrDok

    DrDok
    22 минуты назад

    Область живет.... В зазеркалье

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