Благовещенцев попросили не кататься на скейте и роликах по набережной

Любителей экстремальных видов спорта попросили не кататься по благовещенской набережной. Для занятий скейтбордингом и катания на роликовых коньках в амурской столице существуют специально оборудованные площадки, отметили в мэрии.

«Хотелось бы обратиться к жителям и гостям города Благовещенска с предложением использовать для экстремальных видов спорта — скейтбординга и катания на роликах — площадки, которые были специально для этого созданы в 2019 году. Городская набережная — это место отдыха и в первую очередь пешеходная зона. Здесь гуляют горожане с маленькими детьми, подростки, пожилые горожане. Набережная должна быть комфортной и безопасной для всех», — подчеркнула заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

Летом прошлого года в Благовещенске появились две площадки для любителей экстремальных видов спорта. Первая — скейт-парк— была открыта в районе Общественно-культурного центра. На ней установлены трамплин с платформой, фанбокс с пирамидой, рампа для прыжков с платформой, горка, тумба, рампа мини-пайп, грайбокс, рампа для прыжков, рейл бридж прямой и рейл кинк с уклоном.

Роллерная площадка разместилась в районе городского парка, ее площадь составляет порядка 700 квадратных метров.