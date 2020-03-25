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сегодня, 10:28 12

Благовещенцев попросили не кататься на скейте и роликах по набережной

Благовещенцев попросили не кататься на скейте и роликах по набережной

Любителей экстремальных видов спорта попросили не кататься по благовещенской набережной. Для занятий скейтбордингом и катания на роликовых коньках в амурской столице существуют специально оборудованные площадки, отметили в мэрии.

«Хотелось бы обратиться к жителям и гостям города Благовещенска с предложением использовать для экстремальных видов спорта — скейтбординга и катания на роликах — площадки, которые были специально для этого созданы в 2019 году. Городская набережная — это место отдыха и в первую очередь пешеходная зона. Здесь гуляют горожане с маленькими детьми, подростки, пожилые горожане. Набережная должна быть комфортной и безопасной для всех», — подчеркнула заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

Летом прошлого года в Благовещенске появились две площадки для любителей экстремальных видов спорта. Первая — скейт-парк— была открыта в районе Общественно-культурного центра. На ней установлены трамплин с платформой, фанбокс с пирамидой, рампа для прыжков с платформой, горка, тумба, рампа мини-пайп, грайбокс, рампа для прыжков, рейл бридж прямой и рейл кинк с уклоном.

Роллерная площадка разместилась в районе городского парка, ее площадь составляет порядка 700 квадратных метров.

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#жизнь #отдых #спорт

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Комментарии
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  • demas1982

    demas1982
    2 часа назад

    А можно попросить сделать тоже самое для пешеходов. Попросите их не ходить по велодорожкам!

  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    она вообще здорова? ту малепусенькую площадку возле окц вообще нельзя назвать общедоступной тк там возрастное ограничение, и малая наполняемость!

  • kibitzer

    kibitzer
    2 часа назад

    Странно, почему "попросили не кататься"?

    Ладно еще скейт, но на роликах не всем комфортно будет на "специальной площадке", если ты не экстремал.

    Тем более, на Набережной есть разметка для велосипедов и пешеходов.

    И та дорожка, что для велосипедистов, как мне кажется, не плохо подходит для катания на роликах?

    Но есть особая категория граждан, что включает режим "барашка" и прется пешком по велодорожке, и такие же едут на велосипеде, где положено именно идти пешеходам.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    велодорожка с разметкой по направлению есть! надеюсь велосипедистов не попросят кататься по дорожке которую по новотройке сделали??? пусть те кто ее делал, там сами дышат газами.

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Что за бред? На велосипедах носиться среди гуляющих как сумасшедшим можно, а ребёнку на роликах нельзя? Собачатников лучше приструните, засраны все газоны. Причём гуляют с собаками медийные личности. Например , один бывший мент, зам бывшего начальника УВД. Какие там 700 квадратов на площадке? И почему там летом проводят тренировки хоккеисты?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Вы думаете выродки которые портят вид набережной граффити из баллончиков послушают правительство которое ничего дня них не сделало?!

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Дмитрий Русский

    Вы думаете выродки которые портят вид набережной граффити из баллончиков послушают правительство которое ничего дня них не сделало?!



    Думаю, есть среди них нормальные. А вот то, что никто не направляет их желание рисовать в нужное русло согласен с вами полностью. В городе столько мест, где рисуй не хочу. Я бы разрешил разрисовать забор, которым сейчас огородили площадь Ленина.

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    demas1982

    А можно попросить сделать тоже самое для пешеходов. Попросите их не ходить по велодорожкам!



    +

  • kibitzer

    kibitzer
    2 часа назад

    Да да.

    Собаки-набережнуюзасираки определенно портят всю красоту набережной.

    У нас в городе это одно из немногих мест, где действительно приятно прогуляться.

    И очень не хорошо, когда кучки как бы намекают на свинство владельцев питомцев.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Есть психологическая теория о том, что мелкие фрустрации в детстве (а запрет ездить на протяжённые дистанции вдоль большой реки приводит к фрустрации) ведут к агрессии в зрелом возрасте. Обычно у дошкольника каждый день около 90 фрустраций. Нельзя прыгнуть в лужу, обдав окружающих брызгами. Надо сдержать свой порыв шагнуть на дорогу на красный свет. И т. д. Появится 91-я фрустрация.

  • Touareg

    Touareg
    54 минуты назад

    Про собак точно. Каждые 50 метров рядом с рекой кучка говна стабильно, ещё и с поводков собак спускают без намордника, чтоб она побегала. Охеренное место конечно нашли эти собачники.

  • aleun

    aleun
    1 минута назад



    «Хотелось бы обратиться к жителям и гостям города Благовещенска с предложением использовать для экстремальных видов спорта — скейтбординга и катания на роликах — площадки, которые были специально для этого созданы в 2019 году. Городская набережная — это место отдыха и в первую очередь пешеходная зона. Здесь гуляют горожане с маленькими детьми, подростки, пожилые горожане. Набережная должна быть комфортной и безопасной для всех», — подчеркнула заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.



    Очередное глупое высказывание глупой женщины...

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