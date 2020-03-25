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сегодня, 10:23 0

Олимпийские игры не состоятся из-за пандемии коронавируса

Принято решение – Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, отложить. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с тем, что их нужно перенести на более поздний срок. Об этом официально заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Название Игр – «Токио 2020» – менять организаторы не намерены, даже с учетом того, что соревнования могут пройти летом следующего года.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МОК, отмечается, что Бах и Абэ «выразили свою общую обеспокоенность по поводу всемирной пандемии COVID-19, ее влияния на жизнь людей и на подготовку спортсменов к Играм». Их поддержали глава оргкомитета Токио-2020 Йоширо Мори, министр Олимпийских и Паралимпийских игр Японии Сейко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, Джон Коутс, возглавляющий координационную комиссию, курирующую подготовку к Олимпийским играм, генеральный директор Международного олимпийского комитета Кристоф де Кеппер, а также исполнительный директор МОК Кристоф Дуби.

Абэ также уточнил, что Олимпиада может начаться в любой момент с даты официального открытия (24 июля 2020 года), но не позднее лета 2021-го. Таким образом, МОК и Япония сошлись в решении о переносе, однако конкретные числа еще не установлены. Не исключено, что зависеть это будет от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

МОК больше не мог сопротивляться переносу Игр. Все больше национальных олимпийских комитетов официально призывали отложить Олимпиаду как минимум на год, а в ином случае страны угрожали бойкотом. Например, об этом заявляли США, Австралия, Великобритания, Норвегия, Бразилия, Испания, Канада, Сербия, Словения, Хорватия и Франция. С необходимостью переноса также согласились Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Федерация легкой атлетики США (USATF).

Лишь Олимпийский комитет России (ОКР) призывал не давить на организаторов Токио-2020 и не склонять их к поспешному решению, сообщает «Газета.ру».

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#коронавирус #спорт

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