В Благовещенске 15 школ ведут дистанционное обучение

Благовещенские школы успешно перешли на дистанционное обучение. Организацию общеобразовательного процесса оценила мэр амурской столицы Валентина Калита. С ее слов, такой режим обучения для города не является новинкой.

«То, что сейчас в удаленном формате обучается большая часть школьников, позволяет нам в полной мере воспользоваться имеющимися возможностями такой системы. Для многих это определенные испытания, так как учиться работать в таком режиме необходимо не только детям и учителям, но и родителям. Наша задача довести возможности всех возможных ресурсов до каждого учителя, ребенка и родителя и, при их помощи, продолжить качественно предоставлять образовательные услуги», — подчеркнула Валентина Сергеевна.

Как отмечают педагоги, дети быстрее родителей осваивают новшества. Так, например, в лицее № 6 Валентине Сергеевне продемонстрировали, как изучают литературу при помощи видеосвязи и проверяют домашнее задание по математике в режиме аудиоконференции. На вопросы учащихся, возникающие в ходе виртуального занятия, педагог отвечает также в режиме онлайн, либо лично, при помощи мессенджера.

«Мы сегодня посмотрели, как ребята дистанционно осваивают разные предметы. Ребята уже втянулись и успешно выполняют поставленные учителем задачи. Каждая школа и, более того, каждый педагог работают по своей методике. В 15 школах города уже ведется дистанционное обучение, остальные учреждения, согласно годовому учебному графику, перейдут на такой формат после плановых каникул — с 6 апреля. Конечно, у педагогов абсолютно изменился режим и условия работы, но они, как мы видим, со всеми задачами справляются, а при необходимости даже переходят на индивидуальное обучение. Немаловажно то, что при составлении плана урока, учитель обязательно учитывает время нахождения ребенка за компьютером — все занятия ведутся в соответствии с нормами СанПиН», — оценила организацию дистанционного образования мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как отметила начальник городского управления образования Элина Поцелуева, дома не у каждого ребенка есть возможность выйти в интернет или просто поработать на компьютере. Для этих ребят составлены индивидуальные учебные планы, они также выполняют задания и получают консультации. Так, например, в школе № 10 обучение ребят, в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей), проводится небольшими группами — до 12 человек.