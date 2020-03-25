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сегодня, 10:02 8

В Благовещенске 15 школ ведут дистанционное обучение

В Благовещенске 15 школ ведут дистанционное обучение

Благовещенские школы успешно перешли на дистанционное обучение. Организацию общеобразовательного процесса оценила мэр амурской столицы Валентина Калита. С ее слов, такой режим обучения для города не является новинкой.

«То, что сейчас в удаленном формате обучается большая часть школьников, позволяет нам в полной мере воспользоваться имеющимися возможностями такой системы. Для многих это определенные испытания, так как учиться работать в таком режиме необходимо не только детям и учителям, но и родителям. Наша задача довести возможности всех возможных ресурсов до каждого учителя, ребенка и родителя и, при их помощи, продолжить качественно предоставлять образовательные услуги», — подчеркнула Валентина Сергеевна.

Как отмечают педагоги, дети быстрее родителей осваивают новшества. Так, например, в лицее № 6 Валентине Сергеевне продемонстрировали, как изучают литературу при помощи видеосвязи и проверяют домашнее задание по математике в режиме аудиоконференции. На вопросы учащихся, возникающие в ходе виртуального занятия, педагог отвечает также в режиме онлайн, либо лично, при помощи мессенджера.

«Мы сегодня посмотрели, как ребята дистанционно осваивают разные предметы. Ребята уже втянулись и успешно выполняют поставленные учителем задачи. Каждая школа и, более того, каждый педагог работают по своей методике. В 15 школах города уже ведется дистанционное обучение, остальные учреждения, согласно годовому учебному графику, перейдут на такой формат после плановых каникул — с 6 апреля. Конечно, у педагогов абсолютно изменился режим и условия работы, но они, как мы видим, со всеми задачами справляются, а при необходимости даже переходят на индивидуальное обучение. Немаловажно то, что при составлении плана урока, учитель обязательно учитывает время нахождения ребенка за компьютером — все занятия ведутся в соответствии с нормами СанПиН», — оценила организацию дистанционного образования мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как отметила начальник городского управления образования Элина Поцелуева, дома не у каждого ребенка есть возможность выйти в интернет или просто поработать на компьютере. Для этих ребят составлены индивидуальные учебные планы, они также выполняют задания и получают консультации. Так, например, в школе № 10 обучение ребят, в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей), проводится небольшими группами — до 12 человек.

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#коронавирус #школа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    да это издевательство над детьми-ученики должны сами законспектировать материал-сами тут же сделать тест-и все уроки сдать в школу до 6 вечера-когда к ЕГЭ готовиться малоуважаемые?хорошо учителя приспособились-ничего не делают

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Бедные родители! Ужас просто!

  • Ox

    Ox
    2 часа назад

    Вы совершенно правы. Всё обучение переложили на плечи родителей. Нет никакой видеосвязи и аудио конференции. Опять очередная показуха.

  • Макраме

    Макраме
    1 час назад

    Аликанте

    да это издевательство над детьми-ученики должны сами законспектировать материал-сами тут же сделать тест-и все уроки сдать в школу до 6 вечера-когда к ЕГЭ готовиться малоуважаемые?хорошо учителя приспособились-ничего не делают



    Да что вы говорите? Вы за ними круглосуточно наблюдаете, чтобы подобное утверждать?А задания кто проверяет? И сколько это времени занимает, не думали? На все вопросы отвечать, при чем весь день, а не только во время одного урока. Ибо пишут дети и родители , когда ИМ вздумается, а не когда это предусмотрено расписанием.Кучу отчетов написать и сдать, это вы делаете, или все же учитель?

  • in essence

    in essence
    55 минут назад

    Обучение уже давно на родителях, смех смехом, а родители проходят заново среднее образование со своими детьми.

    - Вы что дома совсем не занимаетесь?

    - А Вы в школе совсем не учите? Забыли как учить? или забили? не кому

    Ах да, они не причем

    Показуху еще никто не отменял

  • Аликанте

    Аликанте
    52 минуты назад

    непродуманная система-надо проводить видео-уроки с обратной связью

  • Макраме

    Макраме
    38 минут назад

    Аликанте

    непродуманная система-надо проводить видео-уроки с обратной связью



    Не в каждой школе есть интернет. А вам видеоролики подавай. Где учителя веб-камеры возьмут? Самим покупать?

  • Аликанте

    Аликанте
    30 минут назад

    так Калита сказала что есть возможность проводить виртуальные занятия

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