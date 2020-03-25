В КНР наладят авиасообщение с провинцией Хубэй, бывшей очагом коронавируса

Три крупных аэропорта в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом коронавирусной инфекции, возобновят работу 25 марта, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Согласно информации Hubei Airport Group, аэропорты Сянъян, Эньши и Шэньнунцзя 25 марта возобновляют рейсы», – отмечает телеканал.

Ранее власти административного центра провинции Хубэй – Уханя сообщили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом, который закрыт на карантин с конца января.

Комитет по здравоохранению Хубэй в свою очередь указывал, что с полуночи 25 марта будут отменены ограничения на поездки и из провинции, исключение пока составит лишь сам город Ухань.

Власти провинции решили отменять ограничения постепенно. Двухнедельный период между снятием карантина со всей провинции и отдельно с города Ухань позволит проанализировать, меняется ли эпидемическая ситуация в стране с учетом начала поездок тех, кто почти два месяца был изолирован от внешнего мира в эпицентре эпидемии.