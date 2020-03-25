Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:49 0

В КНР наладят авиасообщение с провинцией Хубэй, бывшей очагом коронавируса

В КНР наладят авиасообщение с провинцией Хубэй, бывшей очагом коронавируса
Фото: 123ru.net

Три крупных аэропорта в китайской провинции Хубэй, которая стала очагом коронавирусной инфекции, возобновят работу 25 марта, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Согласно информации Hubei Airport Group, аэропорты Сянъян, Эньши и Шэньнунцзя 25 марта возобновляют рейсы», – отмечает телеканал.

Ранее власти административного центра провинции Хубэй – Уханя сообщили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом, который закрыт на карантин с конца января.

Комитет по здравоохранению Хубэй в свою очередь указывал, что с полуночи 25 марта будут отменены ограничения на поездки и из провинции, исключение пока составит лишь сам город Ухань.

Власти провинции решили отменять ограничения постепенно. Двухнедельный период между снятием карантина со всей провинции и отдельно с города Ухань позволит проанализировать, меняется ли эпидемическая ситуация в стране с учетом начала поездок тех, кто почти два месяца был изолирован от внешнего мира в эпицентре эпидемии.

Просмотров всего: 165

#Китай #коронавирус #транспорт

распечатать


Коронавирус

Домашняя работа: часть офисов в Приамурье перешла на удаленку
Общество 1

Жители Приморья из-за нехватки масок раскупают противогазы

Коронавирус

Из-за коронавируса некоторые амурские вахтовики задержатся на работе на три месяца
Общество 1

Паника была на прошлой неделе: торговые сети о продовольствии и дезинфекции (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь