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сегодня, 09:53 0

Амурчане активно звонят на горячую линию по коронавирусу в службу 112

Амурчане активно звонят на горячую линию по коронавирусу в службу 112
Фото: архив Амур.инфо

По состоянию на 20:00 24 марта специалисты зарегистрировали 131 обращение амурчан на горячую линию по коронавирусу в службу 112. Всего принят 671 звонок.

Большая часть обращений – это консультации по медицинским вопросам. Несколько меньше жители Приамурья интересовались порядком медицинского наблюдения по прибытии из-за рубежа, основными профилактическими мероприятиями и получением больничных листов.

За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах. В том числе 2 – в Приморском крае.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлении 5 человек, за весь период – 22 человека. Летальных исходов не зафиксировано.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, важно, что в регионе эпидемиологическая обстановка спокойная, случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.

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#коронавирус

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