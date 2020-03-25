В России готовятся снимать политический триллер о Ельцине: обзор прессы

Сможет ли рубль вернуться туда, откуда упал в последний раз; почему Ширвиндт сам уходит с должности худрука Театра сатиры; отменят ли в этом году Олимпиаду. О чем пишут газеты, узнавал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» прочитал о том, как житель одного из районов области продал свой автомобиль и поехал в Благовещенск, чтобы купить новый. А деньги – раззява – забыл на автовокзале. Уже на полпути к городу хватился и чуть не поседел, наверное, бедолага. Выскочил из автобуса, на такси вернулся, пока ехал, сами понимаете, о чем только не передумал! Но на его жизненном пути оказалась следователь полиции Екатерина Широкова, которая обнаружила пакет с деньгами и вернула их владельцу.

Еще в «Мадонне» откровенный разговор – что делать, если муж совершенно не воспринимает критику? Оно, конечно, многое зависит и от того, как эта критика высказана и в каком эмоциональном и вообще состоянии находится муж. И много советов на эту тему. Не заметил одного – связанного со скалкой.

Напишут же такое

Еженедельник «АиФ» под заголовком «Как низко ты пал!» рассуждает совсем не об уровне морального облика россиянина – кто на него сегодня обращает внимание? Нет! В статье под этим заголовком просто о рубле. Собственно, последние десятилетия он постоянно находится в состоянии полета, будто исследует, где же дно. Но как только, казалось бы, достигает его, как снизу стучатся… Так вот, чтобы узнать, сможет ли рубль вернуться обратно (под «обратно» не подразумевается курс советского периода), надо прочесть мнения трех экспертов-экономистов. Но, прежде чем читать, подумайте о своем спокойном сне.

Также в номере

С интересом прочел в «АиФ» интервью с Александром Ширвиндтом – он объясняет, почему по собственному желанию уходит с должности худрука Театра сатиры (пора, говорит, пора…). Еще рассказывается о недавно выпущенной книге, раскрывающей тайны шоу-бизнеса. Там не только о личной жизни звезд, но и о связях с… Ну, в общем, о связях.

Еще узнаете о съемках телефильма о Борисе Ельцине и о том, почему олигархи не помогают своей стране. В фильме, прогнозируют, снимется Безруков – тут всё понятно. А олигархи не помогают, потому что им это и на фиг не надо– тут еще понятнее.

Вам статья

«Российская газета». Коронавирус. Олимпиада в Токио переносится на 2021 год. Закрытие на карантин театров и кинотеатров. Цены на продукты в регионах страны. Помощь пожилым в условиях изоляции. Отмывание денег (речь о дезинфекции купюр, а не о том, что сразу пришло на ум). Об этом и о многом другом, вызванном коронавирусом, вы прочтете в главной газете страны.

Еще о том, что в южных районах страны удачно перезимовала саранча, и, придет время, она покажет! Но давно известно, что беда не приходит одна, а посему к коронавирусу и добавляются то саранча, то возможный перенос голосования по Конституции.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Долго листал, надеясь найти что-нибудь не о коронавирусе. И, кстати, не успел прочесть, но, думаю, это сделаете вы: есть советы, как не прибить супруга/супругу в карантине. (Впрочем, если убьете, у вас будут смягчающие обстоятельства). Так вот, долго листал, листал, листал – попутно узнал, что Басков заказал тонну масок, а у Королевой есть маска со стразами. Ну и т.д. Так вот, листал, листал... И даже традиционных фото девушек нет. А и действительно – та еще зараза!