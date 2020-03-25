Создан штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке Приамурья

В Амурской области создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке региона. Его возглавила первый заместитель председателя областного правительства Татьяна Половайкина.

В регионе ежедневно проводят мониторинг отпускных цен товаропроизводителей продукции АПК и еженедельно – мониторинг товарных запасов сырья и продовольствия.

По результатам мониторинга, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках области стабильная. Запасы сырья на предприятиях переработки составляют от 45 до 90 дней. Переработчикам рекомендовано, по возможности, еще увеличить товарные запасы сырья, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Амурской области.

В регионе производится следующая основная продукция АПК: зерно, картофель, овощи, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца куриные, масло соевое.

«Есть возможность начать производство гречневой крупы. В настоящее время она не производится в связи с отсутствием сырья, но при разбронировании госрезерва гречихи, хранящегося на территории области, можно производить до 30 тонн в сутки, а крупы прочие: перловая, ячневая, пшеничная – возможно увеличение на 20 тонн в сутки (в ассортименте), но тоже необходим закуп сырья, которого на территории области нет, в связи с ситуацией "Паводок"», – пишет амурский минсельхоз.

Реализация продукции АПК – стабильная. Поставки продукции бюджетным организациям и предприятиям торговли идут равномерно, ажиотажного спроса торговых предприятий нет.

Отпускные цены предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и предприятий-сельхозтоваропроизводителей на продукцию АПК с начала года снизились на яйца – на 8,9 % и муку соевую на 0,1 %; повысились: молоко пастеризованное – на 4,6 % (в феврале увеличилась цена на закуп сырого молока на 6,7 % (или на 2 рубля за литр).

Отмечается снижение цен на огурцы тепличные нового урожая на 18 %, сейчас их стоимость – 180 рублей за килограмм (с НДС).

Началась реализация томатов нового урожая, сегодня их отпускная цена составляет 220 рублей за килограмм (с НДС), во время массового сбора урожая цена упадет на 15-20 %.

Стоимость минимального набора продуктов питания по Амурской области в текущем году является одной из самых низких по Дальневосточному федеральному округу, в феврале она составила 4 931 рубль, что на 11,5 % ниже сложившейся по ДФО.