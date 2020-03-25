В России приостановят работу развлекательных заведений из-за коронавируса

В регионах России будет приостановлена работа развлекательных заведений. Это связано с распространением в стране коронавируса. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабмина.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», – сказано в сообщении. 23 марта Амур.инфо связывалось по телефону с кинотеатрами Благовещенска. На тот момент они продолжали работать.

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#коронавирус

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Александр Авдеев