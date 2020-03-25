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сегодня, 08:26 2

В России приостановят работу развлекательных заведений из-за коронавируса

В России приостановят работу развлекательных заведений из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

В регионах России будет приостановлена работа развлекательных заведений. Это связано с распространением в стране коронавируса. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабмина.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», – сказано в сообщении.

23 марта Амур.инфо связывалось по телефону с кинотеатрами Благовещенска. На тот момент они продолжали работать.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    56 минут назад

    Хм... А арендную плату, выплаты по кредитам, зарплату государство заплатить не хочет?

  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    не в этой стране!! кинотеатры запускают по 49 человек)) всё приделах нормы

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