Волонтеры-медики: «У нас нет контакта с пожилыми людьми»

Чтобы не допустить распространения вируса от волонтера к престарелому человеку, в штабе приняты жесткие меры безопасности.

«Каждый волонтер прошел инструктаж. Каждому выдаются перчатки, дезинфицирующие средства, маски, определенная форма. К тому же у нас бесконтактный способ передачи продуктов или лекарств. В квартиры волонтеры не заходят», – рассказывает руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

Трижды в день координаторы групп измеряют температуру у каждого волонтера. Если температура повышенная, то этот человек отправляется домой под наблюдение врача.

На данный момент, по словам организаторов штаба, волонтеров хватает. Однако от населения в штабе примут любую помощь, будь то транспортные услуги либо продуктовые наборы.

В регионе работают телефоны горячей линии, по которым пожилой человек может оставить заявку на помощь – 8 (800) 200 34 11 или 112.

Работать волонтеры планируют до тех пор, пока будет в этом потребность.