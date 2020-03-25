Волонтеры-медики: «У нас нет контакта с пожилыми людьми»
Общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с амурским отделением ОНФ организовали в Приамурье штаб помощи пожилым людям и инвалидам. Сделано это для того, чтобы оградить эту категорию от заражения опасным вирусом. В обязанности волонтеров входит покупка лекарств, продуктов и оплата услуг ЖКХ. Как организована работа волонтеров, и какая помощь еще нужна, об этом в программе «Простые вопросы» рассказали представители штаба.
Чтобы не допустить распространения вируса от волонтера к престарелому человеку, в штабе приняты жесткие меры безопасности.
«Каждый волонтер прошел инструктаж. Каждому выдаются перчатки, дезинфицирующие средства, маски, определенная форма. К тому же у нас бесконтактный способ передачи продуктов или лекарств. В квартиры волонтеры не заходят», – рассказывает руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.
Трижды в день координаторы групп измеряют температуру у каждого волонтера. Если температура повышенная, то этот человек отправляется домой под наблюдение врача.
На данный момент, по словам организаторов штаба, волонтеров хватает. Однако от населения в штабе примут любую помощь, будь то транспортные услуги либо продуктовые наборы.
В регионе работают телефоны горячей линии, по которым пожилой человек может оставить заявку на помощь – 8 (800) 200 34 11 или 112.
Работать волонтеры планируют до тех пор, пока будет в этом потребность.
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