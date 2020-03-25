Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30 1

Выбор читателей за 24 марта

Выбор читателей за 24 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 24 марта.

Из-за надвигающегося циклона в Амурской области объявлено штормовое предупреждение

Амурскую область ожидает мощный циклон, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщалось ранее, непогода возьмет Приамурье во власть 25 и 26 марта.

В Приморье выявили первых заболевших коронавирусом

В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.

Контролировать соблюдение режима самоизоляции амурчан будут полицейские, Роспотребнадзор и минздрав

В Приамурье создадут оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением амурчанами требований по самоизоляции. Решение было озвучено на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством губернатора области Василия Орлова.

У амурчанки, прилетевшей из Вьетнама, выявили повышенную температуру

В аэропорту Благовещенска 23 марта приняли борт из Вьетнама с 241 российским туристом. Все они прошли тепловизионный контроль и медицинский осмотр. У одной пассажирки выявили повышенную температуру тела.

Просмотров всего: 20

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Пандемия 2020»
Общество

Программисты Петербурга запустили онлайн-бар: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 23 марта
Власть 1

В Белогорске проведут учения по дистанционному управлению городом
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    а очки??

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь