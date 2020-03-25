Выбор читателей за 24 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 24 марта.

Амурскую область ожидает мощный циклон, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщалось ранее, непогода возьмет Приамурье во власть 25 и 26 марта.

В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.

В Приамурье создадут оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением амурчанами требований по самоизоляции. Решение было озвучено на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством губернатора области Василия Орлова.

В аэропорту Благовещенска 23 марта приняли борт из Вьетнама с 241 российским туристом. Все они прошли тепловизионный контроль и медицинский осмотр. У одной пассажирки выявили повышенную температуру тела.