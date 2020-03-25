Россию пригласили на экстренный саммит G20 по коронавирусу

«Да», – сказал он, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле соответствующее приглашение. Песков добавил, что «подготовка идет».

Экстренный саммит лидеров стран «двадцатки» по ситуации с распространением коронавиурса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщило агентство Кyodo со ссылкой на источники в японском правительстве. Конкретное время согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в России и Европе).

18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщало, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит «двадцатки» запланирован в королевстве на ноябрь.