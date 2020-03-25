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сегодня, 07:26 1

Россию пригласили на экстренный саммит G20 по коронавирусу

Россию пригласили на экстренный саммит G20 по коронавирусу
Фото: pixabay.com

Россия получила приглашение принять 26 марта участие в экстренном саммите G20, посвященном ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», – сказал он, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле соответствующее приглашение. Песков добавил, что «подготовка идет».

Экстренный саммит лидеров стран «двадцатки» по ситуации с распространением коронавиурса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщило агентство Кyodo со ссылкой на источники в японском правительстве. Конкретное время согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в России и Европе).

18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщало, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит «двадцатки» запланирован в королевстве на ноябрь.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    48 минут назад

    Направили в Италию несколько самолетов с помощью, а они в ответ - боевые корабли в Черное море! Как все хорошо - можно обойтись без России, как проблемы - просят помощи!

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