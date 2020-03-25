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Амурских специалистов приглашают на онлайн-курсы повышения квалификации

Амурских специалистов приглашают на онлайн-курсы повышения квалификации

Амурским бухгалтерам, экономистам, кадровикам и закупщикам предлагают освоить профессиональные программы обучения. Курсы проходят дистанционно, что в настоящее время очень актуально, удобно и позволяет не отвлекаться от работы и семьи.

Кроме того, если интересующий курс уже начался, новый участник может присоединиться к обучению в любое время и получить доступ к видеозаписям прошлых занятий, сообщают в компании «КонсультантПлюс».

В зависимости от количества часов, по итогам обучения специалисты получат диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации по выбранному профилю.

Курсы разработаны на базе авторских методических материалов ведущих экспертов-практиков (бухгалтеров, аудиторов, экономистов, налоговых инспекторов, специалистов и руководителей служб персонала) с использованием системы КонсультантПлюс.

Для всех обучающихся на весь период прохождения курсов предусмотрено личное сопровождение куратора учебного центра КонсультантПлюс, который ответит на возникающие вопросы, поможет и проконтролирует успешное прохождение курсов повышения квалификации.

С актуальными темами курсов повышения квалификации, сроками обучения и стоимостью можно ознакомиться на сайте consultantamur.ru в разделе «Онлайн-курсы повышения квалификации», подробная информация по телефону: 8(4162)23-46-14.

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