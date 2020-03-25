В России на треть увеличились продажи презервативов

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В России за последнюю неделю выросли продажи презервативов. Увеличение составило более чем 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей против 477 тысяч упаковок на 122 миллиона рублей годом ранее. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8 процента в стоимостном выражении.

Также с середины февраля в России отмечается стабильный прирост продажи антидепрессантов. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

23 марта музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram серию стихотворений, посвященных экономическому кризису и коронавирусу. В одном из произведений артист пожаловался на сексуальную маньячку, с которой оказался в карантине. Он поведал, что спустя неделю самоизоляции у него начало сводить ноги от постоянных сексуальных утех.

19 марта детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на несколько вопросов о коронавирусе. Он отметил, что во время секса коронавирус легко передать в «процессе поцелуев», и уточнил, что уже в настоящее время в интернете можно найти «огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу».