Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость
сегодня, 09:39 0

В России на треть увеличились продажи презервативов

В России на треть увеличились продажи презервативов
Фото: pixabay.com

В России за последнюю неделю выросли продажи презервативов. Увеличение составило более чем 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей против 477 тысяч упаковок на 122 миллиона рублей годом ранее. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8 процента в стоимостном выражении.

Также с середины февраля в России отмечается стабильный прирост продажи антидепрессантов. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

23 марта музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram серию стихотворений, посвященных экономическому кризису и коронавирусу. В одном из произведений артист пожаловался на сексуальную маньячку, с которой оказался в карантине. Он поведал, что спустя неделю самоизоляции у него начало сводить ноги от постоянных сексуальных утех.

19 марта детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на несколько вопросов о коронавирусе. Он отметил, что во время секса коронавирус легко передать в «процессе поцелуев», и уточнил, что уже в настоящее время в интернете можно найти «огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу».

Просмотров всего: 21

#здоровье #коронавирус #торговля

распечатать


Общество 2

Создан штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке Приамурья

Коронавирус 2

В России приостановят работу развлекательных заведений из-за коронавируса
Общество

Волонтеры-медики: «У нас нет контакта с пожилыми людьми»
Коронавирус

Количество больных коронавирусом в России увеличилось до 495 человек

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь