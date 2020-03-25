Рыбы, включите умение прощать обиды; Овны, следите за здоровьем: астрологический прогноз на 25 марта

Восход Солнца: 06:20

Заход Солнца: 18:50

Солнце в Овне.

Овен. Напряженный день, связанный с выбором цели и защитой принципов. Эмоциональная впечатлительность и резкость в высказываниях могут стать причиной ощутимых финансовых потерь. Отношения с противоположным полом чреваты конфликтами и разочарованиями. Следите за своим здоровьем.

Телец. День благоприятный для встреч, интимных бесед и восстановления прерванных отношений. Возможно, в вашей жизни снова появится человек, который когда-то был способен увидеть в вас нечто такое, что другими не было открыто. Его внимание и участие поможет вам избавиться от сомнений и внесет в душу радость.

Близнецы. День несет разочарование в близких людях или в профессиональной деятельности. Деловая встреча может закончиться неудачей. В делах и покупках следует проявлять крайнюю осторожность: не исключено, что вас обманут. Визит к врачу может открыть некоторые проблемы со здоровьем.

Рак. Временно вам придется расстаться с мечтой о дальнем путешествии по независящим от вас причинам. Рекомендуется уделить себе повышенное внимание. Творческий подход может привести к внутренним открытиям. Перемены в жизни воспринимайте как должное, иначе конец дня может быть омрачен.

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Лев. Приготовьтесь к переменам — появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно.

Дева. Вероятно, общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит в скором будущем упрочить финансовое положение. В личной жизни следите за развитием событий и не выпускайте инициативу из своих рук — сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Весы. Будьте осторожны сегодня. Звезды рекомендуют не проявлять активности и разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело. Возможно, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить сообразительность и быстроту реакции.

Скорпион. Вероятны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском. Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вам необходим отдых.

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Стрелец. День благоприятный для вступления в брак, для зачатия, гармоничных семейных отношений. Предстоит интересная встреча, беседа или дискуссия. В семейных отношениях вероятен мир и покой. Вероятно, вам предстоит блеснуть своими способностями в обществе.

Козерог. День пробуждения и преобразования внутренней энергии. В любом деле необходимы решительные действия в сочетании с осмотрительностью. Возросший жизненный потенциал и активность будут способствовать расцвету вашей личности, профессиональному росту, повышению авторитета.

Водолей. День благоприятен для решения важных вопросов, крупных приобретений, заключения сделок. Умение рационально планировать дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. Острый ум и развитая интуиция помогут вам достичь своей цели. Не упустите возможность завести массу новых знакомств.

Рыбы. Возрастающий жизненный потенциал и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях может положительно повлиять на вашу личную жизнь. Способность легко прощать обиды обезоружит врагов и сохранит энергию для новых свершений. Звезды готовы помочь вам в достижении замыслов и целей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев