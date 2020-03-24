Количество больных коронавирусом в России увеличилось до 495 человек

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В России за прошедшие сутки было выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 495 человек, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией. По его данным, все новые случаи заражения были выявлены у тех, кто выезжал за границу.

В оперативном штабе 25 марта рассказали, что новые зараженные были зарегистрированы в 14 регионах России. В Москве — 28 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 5, в Воронежской и Свердловской областях — по 4, в Башкортостане — 3, в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае — по 2 случая. В Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане — по одному.

«Установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах»,— рассказали в оперативном штабе. Был определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, их поместят под медицинское наблюдение. Вылечились от вируса уже 22 человека, сообщает «Коммерсант».

Днем ранее, 23 марта, число заболевших COVID-19 в России выросло на 71 человека за сутки.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце 2019 года. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру, число заразившихся COVID-19 превысило 330 тысяч человек, более 14 тысяч умерли. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Все регионы России были переведены в состояние готовности к развитию эпидемии COVID-19. Больше всего зараженных вирусом в Москве (290 человек). Столичный мэр Сергей Собянин считает динамику заражения в городе достаточно высокой. По его словам, в столице на данный момент может быть заражено до 500 человек.

На 25 марта в Амурской области зараженных коронавирусом выявлено не было. В Благовещенске ждут четыре авиарейса из-за границы: 29 марта – из Утопао, 30 марта – из Пхукета, 31 марта – из Нячанга.