Амурские военные получили новейшие командно-штабные машины на базе автомобиля «Тигр»

Фото: structure.mil.ru

В соединение связи ВВО, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия новейших командно-штабных машин П-230Т на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр». Современное оборудование позволяет проводить видеоконференцсвязь, телефонную связь и электронную переписку на месте и в движении.

Важным фактором является возможность обеспечения режима защищенной связи. Автоматизированные рабочие места в машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений – оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #технологии

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Александр Авдеев