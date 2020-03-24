ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег в банкоматах из-за коронавируса

На сайте Центробанка появились рекомендации банкам в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, рекомендовано ограничить выдачу наличных денег в некоторых банкоматах.

«Банкам (…) следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», – сказано в сообщении.

Прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги рекомендовано выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

Еще одна рекомендация банкам – при работе с клиентами напоминать им о приоритете безналичных платежей – онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.

Следует регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, банкоматов и терминалов.