Пожароопасный сезон могут ввести в районах Приамурья с 30 марта

Фото: архив Амур.инфо

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести с 30 марта на территории некоторых районов региона пожароопасный сезон. Это: Ромненский, Завитинский, Бурейский и Архаринский районы.

Пока на территории Приамурья проводятся профилактические выжигания. Отжиги идут в Бурейском, Михайловском, Константиновском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском, Тамбовском, Ивановском, Свободненском районах, в Райчихинске.

Приостановить профотжиги из-за прохождения активного юго-западного циклона могут с 25 марта.

По состоянию на 23 марта в Амурской области зарегистрировано 33 термические аномалии, из них только 12 совпало с плановыми профотжигами. Остальные – несанкционированные палы сухой растительности. 24 марта отмечено 33 термоточки, из них пять совпало с профилактическими отжигами, остальные – тоже несанкционированные палы, которые действуют в южных и центральных районах.

«На территории Архаринского и Бурейского районов установлен 2 класс пожарной опасности. 25 марта ожидается усилении силы ветра. 24 марта был выполнен авиамониторинг территории нескольких районов. Облет показал, что в Свободненском, Серышевском, Мазановском районах снег еще не сошел. В Ромненском районе вокруг населенных пунктов и по поймам рек снега нет. В Завитинском, Бурейском, Архаринском районах снежный покров отсутствует на значительной территории», – сказал Алексей Венглинский.

К пожароопасному периоду населенные пункты региона на данный момент готовы на 76,8 %. За прошедшую неделю было очищено 207 участков, динамика составила 1,7 %. Всего запланированные работы проведены на 9 635 опасных участках из 12 551.

«В муниципальных образованиях обновлено 2 646,5 километра противопожарных полос вокруг населенных пунктов из 2 912,2 километра запланированных, скошена трава на 7 449 участках на площади 4 251,1 гектара из 8 582 запланированных, проведено 574 профилактических отжига из 2 187 запланированных, ликвидировано 216 несанкционированных свалок из 243 запланированных и 130 бесхозных строений из 151 запланированных», – сообщил министр.

Для контроля проведения работ со 2 марта на территории области проводятся рейды. Некоторые недостатки выявлены в Селемджинском, Магдагачинском, Михайловском районах.

В то же время за прошедшие две недели в Благовещенском и Тамбовском районах процент выполнения работ приблизился или превысил среднеобластной показатель, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.