СМИ: в Зеленогорске нашли женщину – автора фейка о коронавирусе в Благовещенске

Запись, на которой женский голос сообщает о ситуации в Амурской области, распространялась по WhatsApp. Женщина заявила, что якобы связывалась с некими подрядчиками из Благовещенска, которые ей поведали об удручающем состоянии дел в регионе: гибнут люди, продовольствие не привозят, жители находятся на карантине. Женщина обрисовала картину, далекую даже от происходящего в Италии.

«Все плохо. Большинство смертей по деревням. Они закрыты, заводы закрыты. Несмотря на статистику, у них все плохо. Больницы не справляются, люди умирают буквально через одного. Но это Благовещенск, деревни в основном. (…) С нами закрыли контракты, они говорят, что у них не просто карантин, у них реально эпидемия… Вот… Как бы это было по "Скайпу", они не работают давно уже, сидят, ни с кем не общаются, не выходят. У них нет даже доставки еды. К ним московские грузы не ходят. Все, что есть – это пара картошек и все», – сообщил голос.

Отмечается, что информация о лице, распространявшем фейки, передана в прокуратуру и УМВД России по Амурской области. ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к правоохранителям для уточнения сведений.