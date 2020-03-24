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сегодня, 18:19 6

СМИ: в Зеленогорске нашли женщину – автора фейка о коронавирусе в Благовещенске

СМИ: в Зеленогорске нашли женщину – автора фейка о коронавирусе в Благовещенске
Фото: pixabay.com

Жительница Зеленогорска Московской области запустила в WhatsApp фейк о коронавирусе в Благовещенске. Ее вычислили сотрудники УФСБ России по Амурской области, сообщает sm-news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Запись, на которой женский голос сообщает о ситуации в Амурской области, распространялась по WhatsApp. Женщина заявила, что якобы связывалась с некими подрядчиками из Благовещенска, которые ей поведали об удручающем состоянии дел в регионе: гибнут люди, продовольствие не привозят, жители находятся на карантине. Женщина обрисовала картину, далекую даже от происходящего в Италии.

«Все плохо. Большинство смертей по деревням. Они закрыты, заводы закрыты. Несмотря на статистику, у них все плохо. Больницы не справляются, люди умирают буквально через одного. Но это Благовещенск, деревни в основном. (…) С нами закрыли контракты, они говорят, что у них не просто карантин, у них реально эпидемия… Вот… Как бы это было по "Скайпу", они не работают давно уже, сидят, ни с кем не общаются, не выходят. У них нет даже доставки еды. К ним московские грузы не ходят. Все, что есть – это пара картошек и все», – сообщил голос.

Отмечается, что информация о лице, распространявшем фейки, передана в прокуратуру и УМВД России по Амурской области. ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к правоохранителям для уточнения сведений.

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Закрыты заводы... у нас то их и нет

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Закрыты заводы... у нас то их и нет

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Но зато есть "пара картошек"

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Может быть она не про наш Благовещенск?

    У нас и заводов-то уже давно нет!

    Одни названия...

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Еще в Башкирии есть Благовещенск.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ну наша то свободненская дурочка повелась.

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