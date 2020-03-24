Банкам рекомендовали не штрафовать получателей дальневосточной ипотеки, заболевших коронавирусом

Получатели дальневосточной ипотеки смогут при необходимости воспользоваться мерами поддержки заемщиков, которые приняты Банком России. Банкам рекомендовано не назначать пени и штрафы по кредитам в случае официального подтверждения о наличии коронавируса у заемщика.

Кроме того, Банк России рекомендовал кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком – физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, в настоящее время 12 банков предоставляют кредиты по программе «Дальневосточная ипотека». Льготный кредит под 2 % годовых с начала действия программы в декабре 2019 года получили 5 624 человека. Общая сумма выданных кредитов составила 19,5 миллиарда рублей.

Дополнительную информацию можно получить в колл-центре АРЧК по телефону: 8 800 200 32 51 (звонок бесплатный), а также на странице программы на сайте АРЧК.