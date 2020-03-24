В Приамурье зафиксированы как рост, так и снижение оптовых цен на нефтепродукты
В Амурской области УФАС продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 1,07 %. Оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков снизилась на 0,17 %, или на 100 рублей за 1 тонну.
Стоимость 1 тонны дизельного топлива (зимнее) у одного поставщика снизилась на 0,42 %, что в денежном выражении составляет снижение на 250 рублей за 1 тонну топлива. У другого поставщика стоимость 1 тонны дизельного топлива (зимнее) также снизилась на 1,36 %, что в денежном выражении составляет снижение на 800 рублей за 1 тонну топлива.
Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 16 по 22 марта розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (зимнее) не изменялись, сообщается на сайте УФАС России по Амурской области.
Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и дизельное топливо (зимнее) по состоянию на 24 марта
|А-80
|АИ-92
|АИ-95
|Дизельное топливо (зимнее)
|Субъект 1*
|41,26
|44,37
|47,02
|50,20
|Субъект 2*
|-
|44,65
|47,20
|50,85
* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу
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