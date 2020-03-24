Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:46 1

В Приамурье зафиксированы как рост, так и снижение оптовых цен на нефтепродукты

В Приамурье зафиксированы как рост, так и снижение оптовых цен на нефтепродукты
Фото: pixabay.com

В Амурской области УФАС продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 1,07 %. Оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков снизилась на 0,17 %, или на 100 рублей за 1 тонну.

Стоимость 1 тонны дизельного топлива (зимнее) у одного поставщика снизилась на 0,42 %, что в денежном выражении составляет снижение на 250 рублей за 1 тонну топлива. У другого поставщика стоимость 1 тонны дизельного топлива (зимнее) также снизилась на 1,36 %, что в денежном выражении составляет снижение на 800 рублей за 1 тонну топлива.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 16 по 22 марта розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (зимнее) не изменялись, сообщается на сайте УФАС России по Амурской области.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и дизельное топливо (зимнее) по состоянию на 24 марта

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее)
Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20
Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу

Просмотров всего: 187

#транспорт #цены

распечатать


Общество 1

У амурчанки, прилетевшей из Вьетнама, выявили повышенную температуру

Происшествия

Грузовик в Благовещенске потерял листы металла, и они порезали колесо кроссовера (фото)
Происшествия

Соцсети: в Приамурье грузовик попал в серьезное ДТП (видео)
Происшествия 15

Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего девушку-пешехода в Благовещенске
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Саймон

    Саймон
    1 час назад



    Нефть обвалилась на 50%, если что ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь