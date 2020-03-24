В Приамурье зафиксированы как рост, так и снижение оптовых цен на нефтепродукты

В Амурской области УФАС продолжает еженедельный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 1,07 %. Оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков снизилась на 0,17 %, или на 100 рублей за 1 тонну.

Стоимость 1 тонны дизельного топлива (зимнее) у одного поставщика снизилась на 0,42 %, что в денежном выражении составляет снижение на 250 рублей за 1 тонну топлива. У другого поставщика стоимость 1 тонны дизельного топлива (зимнее) также снизилась на 1,36 %, что в денежном выражении составляет снижение на 800 рублей за 1 тонну топлива.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 16 по 22 марта розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (зимнее) не изменялись, сообщается на сайте УФАС России по Амурской области.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и дизельное топливо (зимнее) по состоянию на 24 марта

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее) Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20 Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу