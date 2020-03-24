На улице Ленина в Благовещенске начнется масштабный ремонт коммуникаций

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В мае в Благовещенске на улице Ленина от Шимановского до Шевченко планируется начать модернизацию подземных коммуникаций. В порядок приведут сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и тепловые сети. Общая стоимость работ составит около 100 миллионов рублей.

Во время работ на водопроводе специалисты заменят стальные трубопроводы на полиэтиленовые на участках общей протяженностью более 1 250 метров. Также будут установлены новые железобетонные колодцы и запорная арматура.

Ремонт тепловых сетей предусматривает замену трубопровода длиной примерно 2 000 метров, замену запорной арматуры и плит перекрытия. Также будут реконструированы тепловые камеры. В рамках модернизации сетей электроснабжения из-под проезжей части вынесут кабельные линии общей протяженностью более 1 700 метров. Кроме того, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска, будут проложены резервные трубопроводы кабельных линий под проезжей частью длиной 230 метров.

«Работы по модернизации инженерных сетей на улице Ленина необходимо провести для того, чтобы в дальнейшем в процессе ремонта дорожно-уличной сети не приходилось возвращаться к ремонту тепловой сети или сетей иных коммуникаций. До 17 апреля будет отыгран аукцион и определен подрядчик. Работы планируется выполнить в августе текущего года», – рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.