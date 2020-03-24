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сегодня, 17:00 1

На улице Ленина в Благовещенске начнется масштабный ремонт коммуникаций

На улице Ленина в Благовещенске начнется масштабный ремонт коммуникаций
Фото: Амур.инфо

В мае в Благовещенске на улице Ленина от Шимановского до Шевченко планируется начать модернизацию подземных коммуникаций. В порядок приведут сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и тепловые сети. Общая стоимость работ составит около 100 миллионов рублей.

Во время работ на водопроводе специалисты заменят стальные трубопроводы на полиэтиленовые на участках общей протяженностью более 1 250 метров. Также будут установлены новые железобетонные колодцы и запорная арматура.

Ремонт тепловых сетей предусматривает замену трубопровода длиной примерно 2 000 метров, замену запорной арматуры и плит перекрытия. Также будут реконструированы тепловые камеры. В рамках модернизации сетей электроснабжения из-под проезжей части вынесут кабельные линии общей протяженностью более 1 700 метров. Кроме того, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска, будут проложены резервные трубопроводы кабельных линий под проезжей частью длиной 230 метров.

«Работы по модернизации инженерных сетей на улице Ленина необходимо провести для того, чтобы в дальнейшем в процессе ремонта дорожно-уличной сети не приходилось возвращаться к ремонту тепловой сети или сетей иных коммуникаций. До 17 апреля будет отыгран аукцион и определен подрядчик. Работы планируется выполнить в августе текущего года», – рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

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#строительство

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    4 минуты назад

    Да делайте вы уже по Ленина прокладку сетей сразу в Тоннелях. Чё опять в лотки прятать и закапывать? Всем сразу станет хорошо.

    Хотя бы кроты перестанут всю зиму улицы вдоль и поперёк копать когда им вздумается потому что "порыв понимаете ли - чёпик вылетел".

    Дороги как после бомбёжки - бывает дорога длинною в квартал местах в 2-3 перекопана.

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