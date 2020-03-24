Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

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Александр Жаров, накануне освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора, назначен генеральным директором холдинга «Газпром-медиа». Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

«Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года», – сказано в сообщении.

Председатель правления ПАО «Газпром», председатель совета директоров холдинга Алексей Миллер, комментируя назначение, подчеркнул, что сейчас стоит задача укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях.

«Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала "большого Газпрома" должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи», – сказал Миллер.

Со своей стороны Жаров поблагодарил акционеров за оказанное доверие. «Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму, – подчеркнул он. – Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами».

С 2015 года «Газпром-медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.

В активе холдинга «Газпром-медиа» девять федеральных телеканалов: НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Супер»; 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, среди которых: «Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Comedy Club Production, Good Story Media, Premier Studios; компания по производству и дистрибуции тематических телеканалов «Ред Медиа»; 29 тематический каналов, в том числе спортивной и разножанровой направленности; спутниковый оператор НТВ-ПЛЮС; 10 радиостанций: «Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru; издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс», другие. В компании работают 7,8 тысячи сотрудников.

По информации СМИ, место Жарова может занять Андрей Липов – глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, пишет «Фонтанка.ру».