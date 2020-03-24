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сегодня, 17:15 0

В Благовещенске продолжится ремонт исторического здания краеведческого музея

В Благовещенске продолжится ремонт исторического здания краеведческого музея
Фото: Амур.инфо

В областном центре Приамурья ищут подрядчика для выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия здания – универсального магазина «торговый дом "Кунст и Альберс"» 1894-1911 годов постройки. Сейчас там располагается областной краеведческий музей.

Победитель объявленного аукциона должен будет заняться текущим ремонтом административных кабинетов, центрального лестничного проема и экспозиционного зала № 11, где находится экспозиция, посвященная военной истории Амурской области. Закончить, по условиям, необходимо в течение 45 дней с момента заключения контракта.

На эти работы из средств бюджетного учреждения выделено 1,4 миллиона рублей. Также в 2020 году планируется провести и ряд других работ.

«В этом году мы продолжаем работы по текущему ремонту здания областного музея. Такие работы ведутся каждый год, так как здание историческое, старое, и его нужно поддерживать в надлежащем состоянии. В этом году несколько помещений – это административный блок, один из лестничных маршев (второй отремонтировали в прошлом году), зал номер 11 (он примыкает к лестнице), помещения фондохранилища», – прокомментировала Елена Иванова, руководитель Амурского областного краеведческого музея.

Текущий косметический ремонт фондохранилища будет самым сложным и трудоемким этапом работ, говорит Елена Викторовна. Помещения необходимо освобождать. При этом в среднем там находится 30-40 тысяч единиц хранения, включая письма и документы. На проведение этих работ будет объявлен отдельный аукцион.

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#история #культура #строительство

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