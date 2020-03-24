Кирилл Зимин: заработная плата гражданина никогда не будет ниже прожиточного минимума

Человек труда — опора своей семьи и всей страны. Согласно поправкам в Конституцию, МРОТ не будет меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда. Это одна из поправок, внесенных в документ по инициативе партии «Справедливая Россия».

«Внесение этой поправки в Конституцию означает, что заработная плата гражданина никогда и ни при каких обстоятельствах не будет ниже прожиточного минимума. Тут есть еще один важный нюанс. В российском законодательстве существует градация: прожиточный минимум для пенсионеров один, для детей – другой, для трудоспособного населения – третий, самый высокий. И в поправке в Конституцию подчеркнуто, что именно от него будет рассчитываться МРОТ», – подчеркнул руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Амурской области Кирилл Зимин.

Статья 75 в новой редакции дополняется новым пунктом: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Эта статья дополняет гарантии, уже закрепленные в статье 7 Конституции, что «в РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/