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сегодня, 16:39 13

Кирилл Зимин: заработная плата гражданина никогда не будет ниже прожиточного минимума

Человек труда — опора своей семьи и всей страны. Согласно поправкам в Конституцию, МРОТ не будет меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда. Это одна из поправок, внесенных в документ по инициативе партии «Справедливая Россия».

«Внесение этой поправки в Конституцию означает, что заработная плата гражданина никогда и ни при каких обстоятельствах не будет ниже прожиточного минимума. Тут есть еще один важный нюанс. В российском законодательстве существует градация: прожиточный минимум для пенсионеров один, для детей – другой, для трудоспособного населения – третий, самый высокий. И в поправке в Конституцию подчеркнуто, что именно от него будет рассчитываться МРОТ», – подчеркнул руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Амурской области Кирилл Зимин.

Статья 75 в новой редакции дополняется новым пунктом: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Эта статья дополняет гарантии, уже закрепленные в статье 7 Конституции, что «в РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/

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#закон #областная власть

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Комментарии
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  • mp2mp

    mp2mp
    29 минут назад

    Слова в пустоту, просто взгляните на повышающиеся цены

  • Рив Норин

    Рив Норин
    26 минут назад

    А что раньше, последние лет десять, официальная зарплата была у кого меньше МРОТ? Прокуратура и трудовая инспекция у нас отсутствуют? Что за бред начался на АИ. Сначала Жакелина, потом Андрюшка, теперь Кирюшка. Кто следующий...?

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад



    заработная плата гражданина никогда не будет ниже прожиточного минимума



    Для этого правительство готово даже снижать этот прожиточный минимум до абсолютного минимума!

  • MadNigra

    MadNigra
    24 минуты назад

    без фотографии ГГ в причёске-каске новость неполная и несмешная.

  • амурская алена

    амурская алена
    22 минуты назад

    как прожить в месяц на пенсию в 10000 рублей,заплатив за квартиру,деньги которые откладывали на сберкнижку на старость,сгорели в 1991 году,тогда автомобиль москвич можно было купить на них,получив индексацию ,можно было купить килограмм конфет,где справедливость?

  • Sm1th

    Sm1th
    22 минуты назад

    А вот "Прожиточный минимум" ниже прожиточного минимума вполне может быть.

    И про защиту граждан не соврал, дать куче людей полную неприкосновенность при полном игнорировании международных судов, это сильная поправка, нужная.

  • Abrvalg

    Abrvalg
    16 минут назад

    Тююю, оформляем на пол/четверть ставки и платим копейки. (с) Почта России. Профит

  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    13 тысяч для трудоспособного населения... 165 долларов...

    Кирюша, ты дурачок?

  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оцен­ку минимального набора продуктов питания, необходимого для со­хранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи, исходя из доли затрат на эти цели в бюд­жетах низкодоходных групп населения; используется в качестве критерия бедности при характеристике процессов социально-эко­номической дифференциации.

    А с каких пор уважение это платить прожиточный минимум (т.е. минимум при котором человек не помрет, но и лишнее уже не позволит себе).

  • Рив Норин

    Рив Норин
    11 минут назад

    MadNigraбез фотографии ГГ в причёске-каске новость неполная и несмешная.


    Тут все серьёзно, Кирюха глобально размышляет о России и народе. Ржать нельзя. Можно только прослезиться.

  • Aleksei

    Aleksei
    5 минут назад

    Только вот Зимин попробует сперва попробует прожить месяц на прожиточный минимум, а потом говорит.

  • Myxira

    Myxira
    4 минуты назад

    А поднять вопрос о пересмотре МРОТ в сторону увеличения нет желания? Цены значительно подскочили.

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Myxira

    А поднять вопрос о пересмотре МРОТ в сторону увеличения нет желания? Цены значительно подскочили.



    Сегодня услышал, что цены на бензин взлетят. Чтобы не катались на лексусах во время карантина

  • Барабака

    Барабака
    3 секунды назад

    "Согласно поправкам в Конституцию, МРОТ не будет меньше величины прожиточного минимума - внесение этой поправки в Конституцию означает, что заработная плата гражданина никогда и ни при каких обстоятельствах не будет ниже прожиточного минимума"

    Феерически неумное толкование. Заработная плата и минимальный размер оплаты труда - разные понятия!

    Да и вообще, зачем эта поправка, если есть ст. 133 ТКРФ:

    Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

    Что они там кому втереть хотят? Это раньше население было дикое и без интернета элементарного...

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