В мэрии Благовещенска временно ограничат прием граждан (видео)

С 25 марта структурные подразделения мэрии временно ограничивают личный приём граждан. Дополнительные меры безопасности для защиты посетителей и специалистов вводятся в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Вместе с тем работа по приему обращений не останавливается.

Корреспонденцию от горожан в администрации будут принимать дистанционно. У благовещенцев есть возможность направить обращение через официальный сайт администрации: (благовещенск.рф, admblag.ru), нажав на баннер «Задай вопрос». Также гражданам предлагают воспользоваться информационным киоском в здании администрации.

Кроме того, подать заявление можно через портал госуслуг (gosuslugi.ru) или с помощью сайта МФЦ Амурской области (mfc-amur.ru).

Обращения принимаются по адресу электронной почты (info@admblag.ru) или на почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133.

С вопросами можно обращаться и по телефонам структурных подразделений мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты».

Мэр Благовещенска Валентина Калита отметила, что, несмотря на дистанционную работу с гражданами, ответы на каждое обращение и заявление будут даны в установленные сроки. В инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска опубликовано видеообращение градоначальника к людям.