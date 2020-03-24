В мэрии Благовещенска временно ограничат прием граждан (видео)
С 25 марта структурные подразделения мэрии временно ограничивают личный приём граждан. Дополнительные меры безопасности для защиты посетителей и специалистов вводятся в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Вместе с тем работа по приему обращений не останавливается.
Корреспонденцию от горожан в администрации будут принимать дистанционно. У благовещенцев есть возможность направить обращение через официальный сайт администрации: (благовещенск.рф, admblag.ru), нажав на баннер «Задай вопрос». Также гражданам предлагают воспользоваться информационным киоском в здании администрации.
Кроме того, подать заявление можно через портал госуслуг (gosuslugi.ru) или с помощью сайта МФЦ Амурской области (mfc-amur.ru).
Обращения принимаются по адресу электронной почты (info@admblag.ru) или на почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133.
С вопросами можно обращаться и по телефонам структурных подразделений мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты».
Мэр Благовещенска Валентина Калита отметила, что, несмотря на дистанционную работу с гражданами, ответы на каждое обращение и заявление будут даны в установленные сроки. В инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска опубликовано видеообращение градоначальника к людям.
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Вводятся дополнительные меры безопасности для защиты посетителей и специалистов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. ⠀ С 25 марта структурные подразделения мэрии временно ограничивают личный приём граждан. Вместе с тем, работа по приему обращений не останавливается. ⠀ Корреспонденцию от горожан в администрации будут принимать дистанционно. У благовещенцев есть возможность направить обращение через официальный сайт администрации: (благовещенск.рф, admblag.ru), нажав на баннер «Задай вопрос». Также гражданам предлагают воспользоваться информационным киоском в здании администрации. ⠀ Кроме того, подать заявление можно через портал госуслуг (gosuslugi.ru) или с помощью сайта МФЦ Амурской области (mfc-amur.ru). ⠀ Обращения принимаются по адресу электронной почты (info@admblag.ru) или на почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133. ⠀ С вопросами можно обращаться и по телефонам структурных подразделений мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты». ⠀ Мэр Благовещенска Валентина Калита отметила, что, несмотря на дистанционную работу с гражданами, ответы на каждое обращение и заявление будут даны в установленные сроки.
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#городская власть #здоровье #мэрия