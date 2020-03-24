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сегодня, 16:25 0

Группу амурчан подозревают в незаконной организации азартных игр (видео)

Группу амурчан подозревают в незаконной организации азартных игр (видео)
Фото: кадр видео

В Амурской области полицейские пресекли деятельность организованной группы. Ее члены подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли свою деятельность, используя интернет, в нежилых помещениях, расположенных в Завитинске и поселке Новобурейском.

В ходе мероприятий, проведенных полицейскими совместно с СУ СК России по Амурской области, при участии сотрудников Росгвардии, изъято более 10 единиц компьютерной техники. Она направлена на судебную компьютерно-техническую экспертизу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной группой). Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, фигурантами являются 4 человека.

Предполагаемый организатор заключен под стражу. В отношении двоих участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По информации СУ СК России по Амурской области, подследственные дали признательные показания, двум людям предъявлено обвинение.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных эпизодов незаконной деятельности подследственных.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

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#криминал #происшествия

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