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сегодня, 16:15 5

В больницах Благовещенска сокращают число пациентов из-за угрозы коронавируса

В больницах Благовещенска сокращают число пациентов из-за угрозы коронавируса

С 23 марта некоторые медучреждения Благовещенска прекратили плановую госпитализацию пациентов. Такие меры предприняты в детской городской и городской клинической больницах. В одном из учреждений сообщили, что действуют в соответствии с приказом областного министерства здравоохранения, направленным на снижение рисков распространения инфекции.

Благовещенка Анна сообщила корреспонденту Амур.инфо, что утром 24 марта ей отказали в приеме в детской городской клинической больнице, располагающейся по адресу: Больничная, 45. По направлению ортопеда детской поликлиники № 2 девушка привела своего полуторагодовалого малыша на физиопроцедуры и массаж. Ребенку назначили с 23 марта десятидневный курс лечения. Однако молодой маме с ребенком в обслуживании отказали.

«Нам сказали, что больница с 23 числа закрыта на неопределенный срок, никого не принимают, лечение не проводят. Я им говорю – у меня маленький ребенок. А они мне – делайте платно или звоните по телефону, узнавайте, когда больница откроется», – сообщили благовещенке в регистратуре медицинского учреждения. Амурчанка вынуждена обратиться за помощью платного специалиста.

Другая благовещенка, Наталья, сообщила, что сегодня раньше планируемой выписки забрала из Благовещенской городской клинической больницы пожилую мать. 67-летняя женщина перенесла на днях операцию в отделении гинекологии. О выписке пациентке сообщили день в день, хотя накануне лечащий врач планировал оставить ее в стационаре еще на три-четыре дня.

«Утром она мне позвонила, сказала, что её позвали в смотровую, швы сняли. Сказали, что готовят к выписке всех, кто уже одыбался. Людей было много – припарковаться негде», – отметила Наталья.

Главный врач детской городской клинической больницы от комментариев корреспонденту Амур.инфо отказалась и посоветовала обратиться за разъяснением в областной минздрав.

В Благовещенской городской клинической больнице рассказали, что действительно сокращают количество пациентов. Это связано с тем, что накануне министерство здравоохранения Амурской области подписало приказ № 256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».

«В случае если в регионе будет выявлено заражение COVID-19, на базе терапевтического корпуса нашего учреждения будет развернут инфекционный госпиталь. Сейчас мы сокращаем количество наших пациентов. То есть плановая госпитализация запрещена, посещение родственников запрещены», – отметил главврач больницы Александр Сучков.

За более подробной информацией редакция Амур.инфо обратилась в министерство здравоохранения Амурской области. Ответ будет опубликован позже на сайте.

Как сообщало Амур.инфо, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 602 человека (посещавшие страны Европы, Вьетнам, лица, контактировавшие с амурчанами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией). Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала, что с 21 марта на базе детской городской больницы начата подготовка для размещения 11 граждан, находившихся в контакте с амурчанами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Они здоровы, но находятся под медицинским наблюдением. Все дети, проходящие лечение в детской городской больнице, переведены в областную детскую больницу.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    47 минут назад

    Китайцы под это больницы строили а у нас не могут выделить помещение без ущерба других пациентов. Зато старое здание больницы продали китайцам.

  • MadNigra

    MadNigra
    44 минуты назад

    Это ... в министерстве там вменяемые есть? подорожник ещё не появился - лечиться нечем. Дома штоли помирать?

    А это приказ №256 вообще законен?

    Это сейчас детей принимать с заболеваниями не будут - а потом есть вероятность, что они перерастут в хронические? Потом кто за это отвечать будет?

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    бред!!! нет же случаев?? зачем больных лишать возможности???? Область живет!!! грамотные министры.....

  • inoy

    inoy
    35 минут назад

    детскую закрыть..... ума палата..... мы же там в лидера по ИВЛ, оборудуйте доп. площади

  • КП

    КП
    2 минуты назад

    Когда в соседнем Хейхе лиди сидели на карантине, мы боролись с паникой, забыв о коронавирусе. Когда в Москве, в 6000 км от нас, обнаружили больных, мы боремся с коронавирусом, забыв о панике. Где логика?

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