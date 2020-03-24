Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

Гидрометцентр России пообещал Амурской области очень теплый май

Гидрометцентр России пообещал Амурской области очень теплый май
Фото: Амур.инфо

Весна и лето в 2020 году будут теплыми. Долгосрочный прогноз на этот период дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, май в Приамурье будет теплее обычного.

Средние температурные значения в период с апреля по сентябрь ожидаются в пределах нормы или немного выше. Температуры выше нормы в апреле прогнозируются в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

В европейской части страны апрель может быть немного теплее, чем обычно, при этом на юге европейской части может наблюдаться недостаток осадков.

Теплый май с температурой выше нормы ждет столичный регион, западные регионы Центрального федерального округа, Забайкалье, Амурскую область и юг Якутии. Аномальное тепло в июне достанется Уральскому федеральному округу и северной половине Сибирского федерального округа.

Температура в июле ожидается в пределах нормы для большинства регионов страны, немного холоднее может быть только в восточных регионах европейской части в Западной Сибири. Август также не предвещает отклонений от средней температуры, но в европейской части может наблюдаться дефицит осадков, сообщают «Известия».

Просмотров всего: 654

#погода

распечатать


Общество

Циклон принесет снег и ветер в Амурскую область: прогноз погоды на 25 марта
Общество

Из-за надвигающегося циклона в Амурской области объявлено штормовое предупреждение
Общество

В Амурской области ожидается потепление: прогноз погоды на 24 марта
Общество

В Амурской области циклон резко изменит погоду
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь