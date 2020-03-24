Гидрометцентр России пообещал Амурской области очень теплый май

Фото: Амур.инфо

Весна и лето в 2020 году будут теплыми. Долгосрочный прогноз на этот период дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, май в Приамурье будет теплее обычного.

Средние температурные значения в период с апреля по сентябрь ожидаются в пределах нормы или немного выше. Температуры выше нормы в апреле прогнозируются в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

В европейской части страны апрель может быть немного теплее, чем обычно, при этом на юге европейской части может наблюдаться недостаток осадков.

Теплый май с температурой выше нормы ждет столичный регион, западные регионы Центрального федерального округа, Забайкалье, Амурскую область и юг Якутии. Аномальное тепло в июне достанется Уральскому федеральному округу и северной половине Сибирского федерального округа.

Температура в июле ожидается в пределах нормы для большинства регионов страны, немного холоднее может быть только в восточных регионах европейской части в Западной Сибири. Август также не предвещает отклонений от средней температуры, но в европейской части может наблюдаться дефицит осадков, сообщают «Известия».