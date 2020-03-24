У амурчанки, прилетевшей из Вьетнама, выявили повышенную температуру

Фото: архив Амур.инфо

В аэропорту Благовещенска 23 марта приняли борт из Вьетнама с 241 российским туристом. Все они прошли тепловизионный контроль и медицинский осмотр. У одной пассажирки выявили повышенную температуру тела.

Гражданка была незамедлительно доставлена в Амурскую инфекционную больницу, где произвели отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019. Анализ находится в работе. Сейчас женщина находится в стационаре.

Из 241 пассажира, прилетевшего в Благовещенск, 206 – жители Амурской области, 35 человек – жители других субъектов (Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область). Всем прибывшим выданы постановления главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства. Также вручены памятки о правилах изоляции и удаленного получения больничных листов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Следующие авиарейсы из-за границы в Благовещенске ждут: 29 марта – из Утопао, 30 марта – из Пхукета, 31 марта – из Нячанга.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске госпитализировали с температурой трех человек, которые вернулись из Вьетнама. Коронавирус у этих туристов не обнаружили.