Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Курс рубля по отношению к доллару за последние две недели снизился почти на 20 процентов на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти. При этом в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, в то же время отказавшись от намерения ее дальнейшего снижения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки на одном из следующих заседаний Центробанка.

Банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов. В Совкомбанке с 19 марта повысили ставки на вклады в рублях, отметив при этом, что если решение ЦБ изменит тренд роста доходностей ОФЗ, то ставки останутся на текущих уровнях.

С понедельника ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях поднял и «Тинькофф банк», при этом условия кредитования организация не изменила. Ряд банков – Росбанк, Райффайзенбанк – начал повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк «Зенит».

В то же время ВТБ сразу после решения Центробанка решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. В «Почта банке» также пока не собираются существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам. В банке «Хоум Кредит» считают, что на фоне такого решения регулятора в ближайшее время финансовые организации займут выжидательную позицию. Аналогичное мнение высказали и в «ОТП Банке».

Сбербанк не стал комментировать условия по продуктам до их вступления в силу. Ранее там отмечали, что внимательно следят за всем происходящим, а их текущая ставка по ипотеке отражает рыночную ситуацию.

С мая прошлого года ставки по ипотеке устойчиво снижались, достигнув в феврале уровня в 8,79 процента, однако ситуация на финансовом рынке и нестабильность на мировых фондовых рынках вынудила банкиров пересмотреть свою политику.

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готовит дополнительные меры по ипотечному кредитованию. Днем ранее Центробанк объявил о мерах для поддержания доступности ипотечного кредитования. В частности, для банков снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, которые будут выдаваться с 1 апреля.

Правительство России подготовило целый комплекс мер по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса. Так, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, банкам дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать пени и штрафы, прежде всего для тех клиентов, кто предоставит подтверждение наличия у них коронавирусной инфекции. Кроме того, будет расширена программа по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке четыре процента вместо действующих шести.

Другие меры включают авансирование обязательных платежей, пенсий и других социальных выплат, предоставление налоговых каникул туристической и авиационной отраслям, а малому и среднему бизнесу – квартальной отсрочки. Помимо этого, в правительстве мониторят ситуацию на рынке труда в регионах, поручено зарезервировать в бюджете средства на социальные выплаты безработным.