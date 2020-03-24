В Благовещенске началась расконсервация ливневых колодцев

Улично-дорожную сеть города продолжают готовить к пропуску весеннего паводка. Работы по подготовке ливневых коллекторов к весне проводит подразделение по ремонту и содержанию дорог муниципального предприятия ГСТК.

Специалисты провели работы по улицам Василенко, Калинина, Тенистая, а также по Новотроицкому и Игнатьевскому шоссе. Сегодня приступили к расконсервации ливневых колодцев по улице 50-летия Октября.

Кроме того, для предотвращения подтопления улиц ведется работа по пропарке труб ото льда в поселке Новый, селах Белогорье и Садовое, в районах улиц Театральной, Чайковского, Лазо, где есть выход к реке Бурхановка, а также на пересечении Ленина и Нагорной, Воронкова и Студенческой.

Для борьбы с последствиями возможного подтопления дорог на базе ГСТК создан запас отсева в объеме 3 088 тонн. Общая протяженность коллекторов в Благовещенске превышает 90 километров. В городе 2 277 дождеприемных и 1 247 смотровых колодцев.

По информации управления по делам ГО ЧС города Благовещенска, паводковая обстановка этой весной – стабильная. Угрозы подтопления населенного пункта нет.