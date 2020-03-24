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сегодня, 15:47 3

Амурчане на домашнем карантине наводят порядок, читают книги и работают

Амурчане на домашнем карантине наводят порядок, читают книги и работают
Фото: pixabay.com

Корреспондент Амур.инфо пообщался с двумя благовещенскими семьями, которые вечером 21 марта прилетели с одного из курортов Вьетнама. Исполняя распоряжение правительства области, амурчане самоизолировались на домашний карантин.

Как сообщало Амур.инфо, 24 марта амурским правительством внесены поправки в распоряжение «О введении режима повышенной готовности», в частности, включен алгоритм действий для граждан, прибывших в Приамурье из-за границы и других регионов страны, где были случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Хотя некоторые амурчане на домашнем карантине находятся с 22 марта.

Благовещенка Людмила Ширкина с мужем уже третий день на самоизоляции в собственной квартире после возвращения чартерным рейсом с Фукуока, где отдыхали 11 дней. Говорит, что скучно безвылазно сидеть дома, тем не менее женщина нашла в этом плюсы: с утра до вечера проводит тщательную уборку жилья, на которую раньше времени не было.

«Утром встали, позавтракали, домашними делами занимаемся, я ежедневно в квартире порядок навожу. Скукота, конечно, страшная, потому что я очень деятельный человек. Дети привозят продукты, поставят под дверь пакет, позвонят, а сами уходят. Сейчас достали книги, которые уже много лет не читали, да дети свежие газеты кое-какие привезли», – рассказала Людмила Геннадьевна.

Каждый день из поликлиники звонит медперсонал и опрашивает семью о состоянии здоровья, о том, какая температура. Сегодня медики связались с благовещенцами по WhatsApp и получили новую порцию данных. Пенсионеры отдают себе отчет, что они находятся в группе риска, и если что-то пойдет не так, то будут вынуждены срочно сообщить в контролирующий орган.

Другая семья, вернувшаяся с того же курорта, намного моложе благовещенских товарищей по домашнему карантину. Они ездили отдыхать втроем: муж, жена и их шестилетняя дочь. Благовещенке Ольге на домашнем карантине скучать особо не приходится, ведь отпуск закончился, и нужно продолжать работать, хоть и дистанционно.

«Я целый день удаленно работаю бухгалтером в организации. Продукты перед нашим приездом родители закупили, не голодаем. Вчера из детской поликлиники приходила врач в маске, провела у дочки осмотр горла, послушала ее, температуру померила. А нас контролируют медики из поликлиники – пока по телефону. Хотя к друзьям, с которыми мы вместе ездили, врачи приходили уже на дом», – объяснила Ольга.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад



    Дети привозят продукты, поставят под дверь пакет, позвонят, а сами уходят.



    во враньё то.

    ещё б про блины под дверь рассказала.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Почему враньё? Дети не могут родителям продукты привезти?

  • Noir

    Noir
    43 минуты назад

    Не поверю что все такие сознательные граждане, процентов 30% будут нарушать карантин, т.к. нет как такового контроля.

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