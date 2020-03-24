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сегодня, 15:13 0

Грузовик в Благовещенске потерял листы металла, и они порезали колесо кроссовера (фото)

Грузовик в Благовещенске потерял листы металла, и они порезали колесо кроссовера (фото)
Фото: instagram.com/skaner28

В социальных сетях появилась информация о необычном ДТП, которое произошло в Благовещенске. Его участниками стали грузовой автомобиль и кроссовер.

«С прицепа грузовика слетели листы металла, один из которых порезал колесо RAV4», – написал инстаграм-паблик skaner28, отмечая, что это случилось недалеко от пересечения улиц Красноармейская – Загородная.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. ДТП произошло 24 марта в 08:52, люди в нем не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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