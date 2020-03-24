Циклон принесет снег и ветер в Амурскую область: прогноз погоды на 25 марта

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25 марта на севере Амурской области ночью ожидается увеличение облачности, местами снег, мокрый снег. По югу будет малооблачно, без осадков. Ветер подует с юго-востока, юга со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха опустится до минус 5, местами по северу – минус 10...15. Днем облачность увеличится, по северу пойдет снег, мокрый снег, по северо-западным районам – сильный снег. На юге – преимущественно без осадков. Ветер с юго-востока разгонится до 5-10, в порывах – до 15-18 метров в секунду. Температура по северу составит плюс 5...10, по северо-западу – до минус 5, по югу – 8...13.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура – от 1 до 3 градусов мороза. Днём ожидается увеличение облачности, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, его скорость достигнет 9-14 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 11...13, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, циклон будет действовать в области два дня, объявлено штормовое предупреждение.