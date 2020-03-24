Соцсети: в Приамурье грузовик попал в серьезное ДТП (видео)
24 марта в соцсетях появилось видео с места серьезного ДТП, в которое попал грузовой автомобиль. Как видно, машина опрокинулась. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил, что происшествие случилось перед Завитинском в Амурской области.
По информации паблика, водитель грузовика доставлен в больницу. Тем не менее в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 24 марта ДТП с пострадавшими в Завитинском районе не зарегистрировано.
Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
Просмотров всего: 823