Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 0

Соцсети: в Приамурье грузовик попал в серьезное ДТП (видео)

Соцсети: в Приамурье грузовик попал в серьезное ДТП (видео)
Фото: кадр видео

24 марта в соцсетях появилось видео с места серьезного ДТП, в которое попал грузовой автомобиль. Как видно, машина опрокинулась. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил, что происшествие случилось перед Завитинском в Амурской области.

По информации паблика, водитель грузовика доставлен в больницу. Тем не менее в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 24 марта ДТП с пострадавшими в Завитинском районе не зарегистрировано.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 823

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Группу амурчан подозревают в незаконной организации азартных игр (видео)
Общество

У амурчанки, прилетевшей из Вьетнама, выявили повышенную температуру

Происшествия

Грузовик в Благовещенске потерял листы металла, и они порезали колесо кроссовера (фото)
Происшествия 9

Предоставив курьерские услуги, амурчанка попалась на уловки мошенника
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь