Соцсети: в Приамурье грузовик попал в серьезное ДТП (видео)

Фото: кадр видео

24 марта в соцсетях появилось видео с места серьезного ДТП, в которое попал грузовой автомобиль. Как видно, машина опрокинулась. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил, что происшествие случилось перед Завитинском в Амурской области.

По информации паблика, водитель грузовика доставлен в больницу. Тем не менее в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 24 марта ДТП с пострадавшими в Завитинском районе не зарегистрировано. Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев