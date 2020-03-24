Евгений Петросян отказался комментировать информацию о рождении ребенка

Артист Евгений Петросян ответил на сообщения СМИ о якобы рождении у него ребенка. Сам юморист не подтвердил и не опроверг радостную новость.

«Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», – заявил Петросян.

Как сообщили СМИ, 13 марта у 74-летнего артиста и его молодой супруги и помощницы Татьяны Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок. «Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта, – подтвердили "СтарХиту" в окружении супругов. – Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы – познают радости отцовства и материнства». Пара якобы прибегла к услугам суррогатной матери.

Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Бывшие супруги вели судебную тяжбу о разделе совместного нажитого имущества, стоимость которого оценивалась в 1,5 миллиарда рублей, сообщает РБК.