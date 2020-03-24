Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:15 0

Будущая свекровь нарядилась на свадьбу сына, как невеста, и ее обругали в сети

Будущая свекровь нарядилась на свадьбу сына, как невеста, и ее обругали в сети
Фото: страница That’s It, I’m Wedding Shaming на Facebook

Попытку матери жениха превзойти невесту на свадьбе сына осудили пользователи соцсети. Анонимную мать жениха обругали со всех сторон. Фотография и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

На снимке запечатлена женщина в длинном белом платье с открытыми плечами. «Наконец-то у меня появилось что-то, чем можно поделиться! Свекровь бросила вызов невесте и надела белое платье», – написала автор поста.

Подписчики сообщества раскритиковали поступок матери жениха в комментариях, пишет «Лента.ру». «Как же я ненавижу таких свекровей», «Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона. Какая же сука», «Откуда берутся такие свекрови?», «Платье сидит на ней ужасно», — возмущались они.

В марте еще одну мать жениха высмеяли за вульгарный наряд на свадьбе сына.

Ее сфотографировали в облегающем кружевном комбинезоне синего цвета с эффектом голого тела и американской проймой. А виновница торжества – невеста – появилась в «скромном» белом платье в пол с пышной юбкой и закрытым топом.

Фото: страница «That's it, I'm wedding shaming» на Facebook

Просмотров всего: 242

#праздники

распечатать


Общество 21

Коммунисты перенесли празднование юбилея Ленина на ноябрь: обзор прессы
Власть 5

В Белогорске установили 35-метровый флагшток

В России и мире

Американка в день рождения выиграла миллион долларов
Общество 10

Вступающим в брак амурчанам рекомендовали ограничить количество гостей на церемонии (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь