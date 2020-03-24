Будущая свекровь нарядилась на свадьбу сына, как невеста, и ее обругали в сети

Фото: страница That’s It, I’m Wedding Shaming на Facebook

Попытку матери жениха превзойти невесту на свадьбе сына осудили пользователи соцсети. Анонимную мать жениха обругали со всех сторон. Фотография и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

На снимке запечатлена женщина в длинном белом платье с открытыми плечами. «Наконец-то у меня появилось что-то, чем можно поделиться! Свекровь бросила вызов невесте и надела белое платье», – написала автор поста.

Подписчики сообщества раскритиковали поступок матери жениха в комментариях, пишет «Лента.ру». «Как же я ненавижу таких свекровей», «Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона. Какая же сука», «Откуда берутся такие свекрови?», «Платье сидит на ней ужасно», — возмущались они.

В марте еще одну мать жениха высмеяли за вульгарный наряд на свадьбе сына.

Ее сфотографировали в облегающем кружевном комбинезоне синего цвета с эффектом голого тела и американской проймой. А виновница торжества – невеста – появилась в «скромном» белом платье в пол с пышной юбкой и закрытым топом.

Фото: страница «That's it, I'm wedding shaming» на Facebook