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сегодня, 14:00 17

На ремонт кровли здания правительства Амурской области выделили почти 27 миллионов рублей

На ремонт кровли здания правительства Амурской области выделили почти 27 миллионов рублей

Областная дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий разместила на электронной площадке аукцион на проведение работ по ремонту кровли здания амурского правительства. На эти цели выделили больше 27 миллионов миллиона рублей из бюджета. При этом, согласно заказу, отремонтировать нужно только часть кровли.

Принимать заявки от желающих участвовать в аукционе начали 23 марта. Завершится этот процесс 1 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта – 27 446 748 рублей. Из них на демонтажные работы уйдет 4 148 359 рублей, непосредственно на капремонт кровли – 18 275 455 рублей. Чуть более 448 тысяч рублей предусмотрено на непредвиденные затраты. И еще 4 574 458 рублей – это НДС в размере 20 %.

Ремонт, как указано в аукционной документации, необходимо будет выполнить за три месяца.

Просмотров всего: 561

#строительство

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Еще бы процент откатов озвучили бы!!!

    Ну наверное уже и победитель известен???

  • EraDanTi

    EraDanTi
    3 часа назад

    А что так скромненько? Бюджетных денег некуда потратить?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    дымоход после Колесова остался там ?? и весь кабинет с камином и душевой???))) там один камин по временам 1 млн. а 27 на всю крышу это ерунда, ну 200-ка у кого появится точно.....

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Лучше бы ИВЛ закупили и передали их в районы

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Сусальным золотом , ага , штоли мы не гаваны ?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Разнылись

    Смета на ремонт считается по коэффициентам и ниже, чем положено они если поставят, то головы полетят.

    Иксперты... ля!

    И это стартовая цена!

    Будем посидеть-посмотреть

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    ЛайКа

    Разнылись



    Вот вы , ЛайКа . стока лярдов в сумочке носили ??? (((

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Ольга1972

    Лучше бы ИВЛ закупили и передали их в районы



    Для чего? В районах нуждающиеся люди в них есть?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Ольга1972

    Лучше бы ИВЛ закупили и передали их в районы



    Лучше бы мне денежки отдали

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    ЛайКа

    Разнылись



    Вот вы , ЛайКа . стока лярдов в сумочке носили ??? (((



    Нет и не предвидится)) Самые большие торги за всю работу около 170 000 000.

    Система в том, что приходит Подрядчик, смотрит и считает что надо Заказчику. Говорит, что делов ляма на 2.

    Но! Для обоснования НМЦК на ремонты и работы - локалька, так что начинают считать в программе на основании ТЕРов по Амурской области и сумма сразу взлетает почти до 4,5 лямов! А потом торги и договор 1,8 ляма



    Каг-то-таГ)

    Заказчик не имеет права обоснования НМЦК другим способом, т.к. будут бешенные штрафы!

    Крыша - это вообще кап.ремонт(( Это серьёзнее и на основании ПСД, а не локалки. ПСД проходит экспертизу. И Заказчику ещё везёт, если он на местном, а не на федеральном бюджете. Потому как тогда экспертиза проводится в Хабаровске.



    Так что вынь да поклади: 1. за разработку ПСД. 2. за экспертизу и только потом 3. за саму крышу. Но пока пройдёшь первые 2 этапа наступит следующий год и хорошо, если один "Капка" - полная (.)!

    Так что пусть ноют эти ИКспэрды





  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    56 минут назад

    ЛайКа

    Рудольф Шнапс

    ЛайКа

    Разнылись



    Вот вы , ЛайКа . стока лярдов в сумочке носили ??? (((



    Нет и не предвидится)) Самые большие торги за всю работу около 170 000 000.

    Система в том, что приходит Подрядчик, смотрит и считает что надо Заказчику. Говорит, что делов ляма на 2.

    Но! Для обоснования НМЦК на ремонты и работы - локалька, так что начинают считать в программе на основании ТЕРов по Амурской области и сумма сразу взлетает почти до 4,5 лямов! А потом торги и договор 1,8 ляма

    Каг-то-таГ)

    Заказчик не имеет права обоснования НМЦК другим способом, т.к. будут бешенные штрафы!

    Крыша - это вообще кап.ремонт(( Это серьёзнее и на основании ПСД, а не локалки. ПСД проходит экспертизу. И Заказчику ещё везёт, если он на местном, а не на федеральном бюджете. Потому как тогда экспертиза проводится в Хабаровске.

    Так что вынь да поклади: 1. за разработку ПСД. 2. за экспертизу и только потом 3. за саму крышу. Но пока пройдёшь первые 2 этапа наступит следующий год и хорошо, если один "Капка" - полная (.)!

    Так что пусть ноют эти ИКспэрды



    гы ))))

    многаслов )))

    чёто комуто продали за 170 )))

    а "крышу" свою за 27 продать осилите ???

  • MadNigra

    MadNigra
    53 минуты назад



    Крыша - это вообще кап.ремонт(( Это серьёзнее и на основании ПСД, а не локалки. ПСД проходит экспертизу. И Заказчику ещё везёт, если он на местном, а не на федеральном бюджете. Потому как тогда экспертиза проводится в Хабаровске.

    Так что вынь да поклади: 1. за разработку ПСД. 2. за экспертизу и только потом 3. за саму крышу. Но пока пройдёшь первые 2 этапа наступит следующий год и хорошо, если один "Капка" - полная (.)!



    Ну... экспертизу будет проходить только смета ... а что в неё впихнуть - это собственно дело заказчика и разработчика проекта.

    Захотят - и сусальным золотом стропила для огнезащиты обмазать - впихнут. Нужны 3 поставщика золота - будут .

    ну. это я утрировано конечно. но смысл примерно ясен. Материалы - они же разные бывают - и ценники тож могут на порядок скакать.

    Капка" - полная (.)! ..... а тут и не поспоришь - тот ещо трэш и угар)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    MadNigra

    Ну... экспертизу будет проходить только смета ... а что в неё впихнуть - это собственно дело заказчика и разработчика проекта.

    Захотят - и сусальным золотом стропила для огнезащиты обмазать - впихнут. Нужны 3 поставщика золота - будут .

    ну. это я утрировано конечно. но смысл примерно ясен. Материалы - они же разные бывают - и ценники тож могут на порядок скакать.



    Это понятно. Но пусть тогда эти ИКсперты смотрят в ПСД критикуют и оспаривают обоснованно, а не крякают)))

    Не известно жэ что у них там за проблема



    Капка" - полная (.)! ..... а тут и не поспоришь - тот ещо трэш и угар)))



    В этом году предстоит... хочется заранее вздёрнуться! Пару раз был кап.ремонт, но тогда было не так серьёзно по законодательству (лет 7-8 назад) и проскочили





    Рудольф Шнапс



    многаслов )))



    Да я зануда))

    Это ещё кратко) Про работу могу часами трещать. Люблю её



    чёто комуто продали за 170 )))



    Просто исчисления в лямах давно не удивляют

    Это были самые большие деньги, которые вела лично и с равным спецом. С ФАСом "наинтимелись" тогда по полной. Реально получила очередные удовольствие и опыт



    а "крышу" свою за 27 продать осилите ???



    ))) Смотря что вы имеете ввиду, кому и на каких условиях?... От калыма бы, например, не отказалась

    Не. Столько не выделят, поэтому мы свои крыши только латаем

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Хм...

    У правительства Амурской области крыша поехала?

    Ну, в смысле поломалась...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    22 минуты назад

    В смысле - подтикает?!

  • fon

    fon
    16 минут назад



    Это были самые большие деньги, которые вела лично и с равным спецом. С ФАСом "наинтимелись" тогда по полной. Реально получила очередные удовольствие и опыт



    Приятно читать "маньяка закупошного", я размещал 2 закупки больше лярда. И ФАС Центральный 9 раз по 1 закупке.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    ЛайКа

    В смысле - подтикает?!



    ..протекла...

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