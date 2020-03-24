На ремонт кровли здания правительства Амурской области выделили почти 27 миллионов рублей

Областная дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий разместила на электронной площадке аукцион на проведение работ по ремонту кровли здания амурского правительства. На эти цели выделили больше 27 миллионов миллиона рублей из бюджета. При этом, согласно заказу, отремонтировать нужно только часть кровли.

Принимать заявки от желающих участвовать в аукционе начали 23 марта. Завершится этот процесс 1 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта – 27 446 748 рублей. Из них на демонтажные работы уйдет 4 148 359 рублей, непосредственно на капремонт кровли – 18 275 455 рублей. Чуть более 448 тысяч рублей предусмотрено на непредвиденные затраты. И еще 4 574 458 рублей – это НДС в размере 20 %.

Ремонт, как указано в аукционной документации, необходимо будет выполнить за три месяца.